Stromausfall in Teilen Leutkirchs

Der Strom ist am Sonntagmittag „bis vor die Tore Leutkirchs, auch im Ferienpark Allgäu“ ausgefallen. Das teilt die Netze BW der EnBW mit.

Um 12.12 Uhr kam es ihren Angaben zufolge zu einem heftigen Kurzschluss im 20 000-Volt-Netz bei Hettisried (Gemeinde Altusried). Aus unbekannter Ursache war auf einem Masten ein Isolator gebrochen, sodass die daran befestigte Leitung mit einer zweiten in Berührung kam.

Betroffen vom Stromausfall waren Anschlüsse von Kimratshofen bis vor die Tore Leutkirchs, auch im Ferienpark Allgäu bei Urlau.

Der Bereitschaft gelang es, heißt es in der Mitteilung, durch Umschaltungen in Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg die Versorgung zwischen 13.01 und 13.19 Uhr weitestgehend wieder herzustellen. Gut 20 Minuten später gingen auch die Weiler Muthmannshofen und Hofs wieder ans Netz.

Mehr Geduld gefordert war von einigen Anschlüssen bei Hettisried, zu denen eine Leitung aus dem gestörten Abschnitt im Stich abzweigt. Dort galt es zunächst mithilfe eines Steigers die Trennstelle auf dem Masten mit dem Abzweig zu öffnen, damit die nötigen Schaltungen durchgeführt werden konnten.

Die Reparatur des Isolators soll im Laufe des Montags erfolgen.