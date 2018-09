Stromanschluss für Center Parc auf der Zielgeraden

Eines der größten Projekte der Netze BW im Landkreis steht kurz vor der Vollendung: Fast zwei Millionen Euro hat die EnBW-Tochter seit Herbst 2017 in die Modernisierung des Mittelspannungsnetzes im Süden Leutkirchs gesteckt. Auslöser war die zweifache Anbindung des Center Parcs. Profitieren werden auch viele Ortschaften in der Umgebung. Dies teilt die EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit.

Insgesamt an die zwanzig Kilometer umfassen die beiden Trassen laut Mitteilung, auf denen moderne Erdkabel verlegt worden sind. Eine beginnt im Süden des Stadtgebiets nahe dem Weiler Ziegelstadel und schließt dort an das vom Umspannwerk (UW) Leutkirch kommende Erdkabel an. Über Allmishofen führt sie zur Übergabestelle am früheren Munitionsdepot Urlau, dem heutigen Eingang zum Center Parcs - Park Allgäu. Auf der gesamten Strecke wurden dazu sechs neue, leistungsfähigere Ortsnetzstationen installiert, in denen die Spannung von 20 000 Volt auf die in Haushalten und Betrieben üblichen 400/220 Volt umgewandelt wird.

Auch Haselburg, Unterösch und Grünenbach, die bislang nur im Stich versorgt waren, profitieren von der zweiseitigen Anbindung. So ließe sich im Falle einer Störung zukünftig durch einfache Schaltmaßnahmen die Versorgung deutlich schneller wiederherstellen.

Die zweite, deutlich längere 20 000 Volt Leitung dockt bei Urlau an ein weiteres, aus dem UW Leutkirch kommendes Erdkabel an, heißt es weiter. Sie führt über Bottentann, Hinznang, Frauenzell und Luttolsberg um den gesamten Urlauer Tann herum und ebenfalls zum Übergabepunkt des Center Parcs. Auch diese Trasse wurde so gewählt, dass eine Reihe von Ortsnetzstationen zukünftig direkt angebunden ist und damit von zwei Seiten aus versorgt werden kann. Beim Netzknoten in Luttolsberg hat die Netze BW zusätzlich das Schaltwerk erweitert und modernisiert, um für betriebliche Abläufe und bei möglichen Störungen im Südwesten Leutkirchs über mehr Flexibilität zu verfügen.

Seit Monaten ist die erste Leitung in Betrieb und diente bereits der Errichtung des Center Parcs. Der letzte Abschnitt der zweiten, der nördlich durch den Wald nach Luttolsberg führt, war in den letzten Wochen mithilfe eines Kabelpflugs fertiggestellt worden. Mit Inbetriebnahme dieser Leitung, die im Oktober erfolgen soll, stellt die Netze BW die „Redundanz“ der Netzanbindung her: Fällt eine der beiden beispielsweise wegen eines Baggerbisses aus, wäre die zweite immer noch in der Lage, den Strombedarf des Ferienparks zu decken. Der entspricht immerhin in etwa dem aller Haushalte einer Gemeinde in der Größe von Amtzell.

Über zwei Jahre haben Planer, Projektierer und Bauleiter inzwischen einschließlich der Vorbereitungen und Planungen in das Projekt gesteckt. Ganz fertiggestellt ist es, wenn die nicht mehr benötigten Freileitungen abgebaut sind. Dafür wird in ländlichen Gebieten zur Vermeidung möglicher Flurschäden die vegetationsarme Zeit in den Wintermonaten genutzt, heißt es in der Mitteilung der EnBW.