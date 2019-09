Strickleiter als Symbol im Jugend-Gottesdienst

Experimentierfreudig zeigte sich das Jugendgottesdienstteam um Pastoralreferent Benjamin Sigg. „Wo, wenn nicht hier“ könne man mal Neues ausprobieren.

Und so startete der „Welcome-back“-Jugendgottesdienst für das neue Schuljahr im hinteren Teil der Kirche, bei der Skulptur „Die Zuhörerin“, im schon nicht mehr so ganz neuen Raum. Begrüßt wurden alle vom ehemaligen Ravensburger Bernd Hillebrand, der inzwischen Professor für Theologie in Freiburg ist.

Gleich zwei Gruppen sorgten für Musik: zum einen das Ensemble Vocal unter der leitung von Regionalkantor Franz Günthner, zum anderen „Darius und Luna“. Singend bewegten sich Kirchenbesucher und Sängerinnen erst zum Halleluja nach vorn.

Auch dort gab’s Neues: einen großen Kreis von Jugendlichen um den Altar während der Gabenbereitung, sphärische Klänge während der Wandlung und eine wechselnde Lichtinstallation in der ganzen Kirche. Eine Strickleiter – für Hillebrand ein Symbol für Vertrauen – wurde erst ausgelegt und später hinter dem Altar nach oben gezogen.

„Man braucht einen Ort, um Kraft zu tanken und Mut zu bekommen, damit die Strickleiter, die Verbindung zwischen oben und unten, Euch Halt geben kann.“ Und dann ging’s um Risiko, um Freunde, um Glauben und die sichere „base“, die jeder einzeln braucht.