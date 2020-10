Streitschlichtung: Polizei findet Drogen in Friesenhofen

Nicht schlecht staunten Beamte des Polizeireviers Leutkirch, als sie am Dienstag gegen 2 Uhr zu Streitigkeiten in ein Wohnheim bei Friesenhofen gerufen wurden. In dem Zimmer, das von mehreren jungen Frauen bewohnt wird, fanden sie laut eigenem Bericht eine kleinere Menge Marihuana. Nun erwartet die Frauen im Alter zwischen 21 und 23 Jahren eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.