Streitigkeiten im Freibad

In einen Streit sind am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr mehrere Besucher des Freibades in der Kemptener Straße in Leutkirch geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurden mehrere Jugendliche durch ein Kind aus einer Gruppe von Asylbewerbern heraus provoziert.

Als die Jugendlichen das Kind aufforderten, damit aufzuhören, lief das Kind zu seinen Angehörigen. Hieraus entwickelte sich bei den Asylbewerbern Unmut und einer von ihnen stellte die Jugendlichen zur Rede. Die provozierten Jugendlichen ließen sich nicht auf einen Streit ein, sie wandten sich an das Freibadpersonal, das die Polizei verständigte.

Den Beamten des Polizeireviers Leutkirch gelang es nur mit Mühe, einen aufgebrachten, 36-jährigen Freibadbesucher zu beruhigen und seine Personalien festzustellen. Der 36-Jährige Asylbewerber hatte sich dazu hinreißen lassen, auf die Jugendlichen loszugehen.