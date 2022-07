Streit vor einer Leutkircher Gaststätte

Vor einer Gaststätte in der Oberen Vorstadtstraße in Leutkirch hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4.25 Uhr ein Streit ereignet. Das teilt die Polizei mit. Demnach verließen mehrere Personen das Lokal. Anschließend kam es zu einer Außeinandersetzung, bei der sich ein Beteiligter einen Cut am Auge sowie Schürfwunden zuzog.

Eine Frau, die dazwischen ging, bekam eine Ohrfeige, nachdem eine Glasflasche, die in ihre Richtung geworfen wurde, nicht getroffen hatte. Eine weitere Bierflasche landete laut Polizei auf einem geparkten Auto, das bei der Aufnahme des Sachverhalts jedoch nicht mehr vor Ort war.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561/84880 erbeten.