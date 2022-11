Nach Streit in Leutkirch: 19-Jähriger wegen Messerangriffs in Haft

Nachdem eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Leutkirch am Mittwochabend eskaliert ist, ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg nun unter anderem wegen des Verdachts einer versuchten Tötung. Gegen einen 19-Jährigen wurde Untersuchungshaft angeordnet.

In einer ersten gemeinsamen Mitteilung nach der Vorfall schrieben die Ravensburger Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium noch, dass die Hintergründe und die genauen Abläufe des Streits am Mittwoch noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen seien. Inzwischen gibt es hier neue Erkenntnisse, wie die beiden Behörden am Freitag mitteilen.

Schlag mit Schlagstock

Im Bereich des Leutkircher Skateplatzes in der Bischof-Sproll-Straße gerieten demnach zunächst ein 20-Jähriger und ein 17-Jähriger in Streit. In dessen Verlauf schlug der 20-Jährige mit einem Schlagstock auf seinen Kontrahenten ein.

Dieser erlitt dadurch Verletzungen am Kopf. Ein 19 Jahre alter Heranwachsender mischte sich daraufhin in die Auseinandersetzung ein und wurde ebenfalls vom Schlagstock getroffen und verletzt.

19-Jähriger setzt wohl Messer ein

Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen zu einem benachbarten Tagungshaus, wo der 19-Jährige mutmaßlich mit einem Messer auf den 20-Jährigen eingestochen haben soll. In der Folge ging der 19-Jährige mit einer abgebrochenen Flasche auf einen 15-Jährigen los, der sich ebenfalls in den Streit einmischte. Nach der Tat flüchtete der 19-Jährige, konnte aber kurze Zeit später von mehreren alarmierten Polizeistreifen vorläufig festgenommen werden.

Das 20 Jahre alte Opfer, das in eine Klinik gebracht und noch in der Nacht notoperiert wurde, ist inzwischen auf dem Wege der Besserung. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 20-Jährigen nach dem Angriff mit dem Schlagstock wegen gefährlicher Körperverletzung.

Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Gegen den 19 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts sowie gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Der 19-Jährige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.