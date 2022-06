Street-Food-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag in Leutkirch

Vom 25. bis 26. Juni findet zum zweiten Mal der „Leutkircher Street-Food-Markt – Schmecktakel“ statt. Der Markt soll sowohl Leutkircher, als auch Gäste und Urlauber mit auf eine kulinarische Reise nehmen und zum Schlemmen, Genießen und Probieren in die Altstadt einladen. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Im Rahmen des „Schmecktakels“ haben in diesem Jahr zusätzlich die Leutkircher Geschäfte am Sonntag, 26. Juni, geöffnet.

Die Food-Trucks und Schlemmerstände sind in mehreren Bereichen in der Altstadt verteilt. Am Samstag öffnet der Markt um 11 Uhr. Bis etwa 23 Uhr wird es Bewirtung, Musik und Unterhaltung geben. Am Sonntag, 26. Juni, ist der Street-Food-Markt von 11 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Die Leutkircher Händler laden zusätzlich am Sonntag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr zum gemütlichen Bummeln und Erlebnis-Einkauf mit der ganzen Familie ein. Das familienfreundliche „Schmecktakel“ findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei.

Food-Trucks und Stände werden den Besuchern viele köstliche und frisch zubereitete Speisen aus aller Welt anbieten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Auswahl reicht von klassischen Burgern oder Kässpätzle bis hin zu ungarischen Langos, frischen Bowls, asiatischen Köstlichkeiten oder gefüllten Waffeln am Stil. Auch Drinks, Kaffeespezialitäten und Cocktails werden angeboten. „Bei der Auswahl der Trucks setzen wir als Stadt vor allem auf Regionalität. Anbieter, welche Bio-Produkte, saisonales Obst und Gemüse oder nachhaltige Verpackungen verwenden, werden von uns bevorzugt“, betont Jacqueline Zenker von der Stadt Leutkirch.

Das Leutkircher „Schmecktakel“ wird mit handgemachter Musik, verschiedenen Straßenkünstlern und Schaustellern abgerundet. So werden zum Beispiel Stelzenläufer, Seifenblasen- oder Luftballonkünstler zu sehen sein. Kleine Gäste können sich außerdem auf der Hüpfburg austoben oder eine Runde mit dem Kinderkarussell drehen.

Der Street-Food-Markt „Schmecktakel“ mit dem verkaufsoffenen Sonntag wird von der Stadt Leutkirch und dem Leutkircher Wirtschaftsbund gemeinsam mit „Festmahl Catering & Event“ aus Legau, organisiert.

Weite Teile der Altstadt werden während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt.