Straßenmusik in der Leutkircher Altstadt

Sommerfreude, Gesang & Klang am Wochenende: Die Stadt Leutkirch veranstaltet mit dem Wirtschaftsbund eine Straßenmusikreihe in den Sommermonaten. Da klingt das Städtle auch an diesem Wochenende auf.

„Else und Luggi“ sorgen am Samstag, 4. September, zwischen 9.30 und 13 Uhr, mit Akkordeon und Gitarre für musikalische Unterhaltung in der Innenstadt. Zur gleichen Zeit werden die Achtaler Musikanten unter Leitung von Timo Bossler mit handgemachter, traditioneller Blasmusik Stimmung in die Altstadt bringen.

Am Sonntag, 5. September, wird zwischen 16r und 18.30 Uhr das Duo „12 Strings & 1 Cello“ Töne in der Leutkircher Innenstadt erklingen lassen.

Für die Auftritte der Gruppen gelten die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. Bei schlechtem Wetter fallen die Auftritte aus.