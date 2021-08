Straßenmusik in der Leutkircher Altstadt

„Else und Luggi“ sorgen am Samstag, 21. August, zwischen 9.30 und 13 Uhr mit Akkordeon und Gitarre für Unterhaltung in der Leutkircher Innenstadt. Zur gleichen Zeit präsentiert das „Feelin’ Alright Duo“ Oldies, Folksongs, französische Chansons und deutsche Schlager.

Am Sonntag, 22. August, werden zwischen 16 und 18.30 Uhr die Jungs von „Stadlblech“ mit zünftiger Blasmusik die Besucher in den Gassen unterhalten, wie die Stadt Leutkirch bekannt gibt.

Sommerfreude, Gesang und Klang am Wochenende, das möchte die Stadt bei der gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund organisierten Straßenmusikreihe „’S Städtle klingt auf“ bieten. An verschiedenen Standorten in der Altstadt wird den ganzen Sommer lang musikalische Unterhaltung durch wechselnde Gruppen präsentiert. Für die Auftritte gelten die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte abgesagt.