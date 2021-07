Straßenmusik in der Leutkircher Altstadt

Die Stadt Leutkirch veranstaltet gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund eine Straßenmusikreihe in den Sommermonaten. An verschiedenen Standorten in der Altstadt wird laut Pressemitteilung der Stadt den ganzen Sommer lang musikalische Unterhaltung durch immer wieder wechselnde Gruppen geboten.

Dieses Wochenende sorgt am Samstag, 10. Juli, zwischen 9.30 und 13 Uhr Reinhold Pfahl mit Gitarre und Gesang in der Altstadt für Unterhaltung. Selbstverständlich gelten für die Auftritte der Gruppen die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften. Diese müssen von den Besuchern beachtet werden.