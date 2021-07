Straßenmusik in der Altstadt

Die Stadt Leutkirch veranstaltet gemeinsam mit dem Wirtschaftsbund eine Straßenmusikreihe in den Sommermonaten. An verschiedenen Standorten in der Altstadt wird laut Pressemitteilung der Stadt den ganzen Sommer lang musikalische Unterhaltung durch immer wieder wechselnde Gruppen geboten. Kommendes Wochenende sorgen „Franz & Friends“ am Samstag, 31. Juli, von 09.30 bis 13 Uhr für musikalische Unterhaltung in der Innenstadt. Sonntag, 1. August, zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr spielen die jungen Blechbläser von „Stadlblech“ traditionell handgemachte Musik. Außerdem wird das Show-Ensemble „Joy of Voice“ am Sonntagabend mit Musical-Melodien und Highlights aus Pop und Rock auftreten.