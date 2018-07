Strafrichter Hölzle: Schläger werden immer jünger

Der Direktor am Amtsgericht in Leutkirch stellt eine zunehmende Bereitschaft zur Gewalt fest. „Und die Straftäter, die zuschlagen, werden immer jünger“, sagt Franz Hölzle. Eltern versagten manchmal bei der Erziehung, sodass Jugendliche auf die schiefe Bahn gelangten.

Von unserem Redakteur Jürgen Spöcker

Väter oder Mütter von Kindern, die eine Straftat begangen haben, zeigten oft zu wenig Objektivität, sie stünden bedingungslos hinter ihren Zöglingen, die straffällig geworden seien. Auch, so Hölzle weiter, ließen Eltern ihnen oft viel zu viele Freiheiten, um selbst mehr Ruhe zu haben. „Der Versuch von Erwachsenen, etwas zu hinterfragen, wird nicht immer unternommen“, sagt Hölzle.

Auffallend aus der Sicht des Direktors am Amtsgericht in Leutkirch: Die Gewaltbereitschaft nimmt zu - nicht nur unter Jugendlichen. Auch die Brutalität erfährt ein Ausmaß, das Sorgen bereitet. „Es wird nicht nur ins Gesicht geschlagen, was schon schlimm genug ist. Am Boden liegende Opfer werden auch noch mit Füßen getreten“, beklagt Hölzle. An solchen Straftaten seien meist mehrere Personen beteiligt. „Die Gruppendynamik spielt leider eine immer größere Rolle.“ Dadurch werde das Opfer natürlich noch wehrloser.

Bei handfesten Auseinandersetzungen würden die Beteiligten weniger zu Gegenständen greifen, sondern vielmehr mit den Fäusten zuschlagen. Natürlich gebe es auch Ausnahmen. „Vor etwa zwei Jahren hat ein Nebenbuhler auf seinen Kontrahenten mit dem Schraubenzieher eingestochen“, weiß der Direktor am Amtsgericht. Der Angeklagte sei damals zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Körperverletzungen – das sind Straftaten, die das Gericht in Leutkirch immer mehr beschäftigen. „Wir sind für fast alles zuständig – außer Mord- und Totschlag“, sagt Franz Hölzle. Eine immer größere Rolle in seiner täglichen Arbeit spielten Ordnungswidrigkeiten. Dabei hat er festgestellt, dass die Zahl der Verfahren deutlich zugenommen hat, seit die Autobahnpolizei in Kißlegg mit einem besonderen Geschwindigkeitsmessegerät ausgestattet ist. „Im Jahr 2008 hatten wir 133 Fälle wegen zu schnellem Fahren, in diesem Jahr liegen bis jetzt 244 Anzeigen vor.“ Franz Hölzle prognostiziert, dass es bis zum Jahresende etwa 600 Verfahren sein werden und befürchtet: „Irgendwann besteht die Gefahr der Verjährung.“

In seiner Zeit als Direktor am Amtsgericht in Leutkirch hat Franz Hölzle schon einiges erlebt. „Besonders schwierig sind für mich Verhandlungen, in denen es um fahrlässige Tötungen geht“, räumt der Strafrichter ein. „Denn oft spielt in solchen Fällen die menschliche Komponente stark rein, weil etwa Angehörige als Nebenkläger auftreten.“ Aber auch Verhandlungen, in denen die Staatsanwaltschaft wegen sexuellen Missbrauchs anklagt, gehen dem 50 Jahre alten Strafrichter besonders an die Nieren. „Solche Fälle verlangen besonders viel Fingerspitzengefühl.“