Straßensperre mit Funkenmaterial: Polizei ermittelt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Sonthofen und Ellerazhofen das bereitliegende Brennmaterial für den Funkensonntag auf der Straße verteilt.

Laut Polizeibericht wurde eine regelrechte Sperre über die gesamte Breite der Straße errichtet. Dieser „vermutlich schlechte Scherz“, so die Polizei weiter, führe nun zu Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, weil das Hindernis aufgrund der Dunkelheit und ohne Fremdlicht nicht ohne weiteres erkennbar gewesen sei. Hinweise zu den Vorgängen auf der Verbindungsstraße werden an das Polizeirevier Leutkirch erbeten, Telefon 07561/84880.