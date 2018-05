Straßensanierung in Adrazhofen wird mehrfach verschoben

Der Zustand der Straße „Am Sägplatz“ in Adrazhofen ist einigen Bewohnern der Ortschaft ein Dorn im Auge. Notdürftig ist dort der Asphalt vor einiger Zeit geflickt worden. „Seit Jahren wird die Sanierung verschoben“, sagt Ortsvorsteher Gerhard Hutter im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Eine kurzfristige Verbesserung der Straßensituation war dringend nötig, sagt der Ortsvorsteher. Denn der vorherige Zustand sei „nicht mehr vertretbar“ gewesen. „Tiefe Krater“ in der Fahrbahn hätten den Verkehr erheblich behindert. Laut Leutkircher Stadtverwaltung soll die Straßensanierung nun im kommenden Jahr über die Bühne gehen. Mehrere Bürger der Ortschaft glauben, wie Hutter sagt, allerdings nicht mehr daran, dass es in absehbarer Zeit tatsächlich zur grundlegenden Sanierung kommt. In Gesprächen hätten einige Bürger dem Ortsvorsteher gegenüber ihre Unzufriedenheit mit der Situation geäußert.

Vor mehr als fünf Jahren sollte die Straße „Am Sägplatz“ bereits saniert werden. Das teilt die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mit. Großprojekte wie die Versorgung einer großen Firma in Adrazhofen mit einen Wasseranschluss und einer entsprechenden Erneuerung der Hauptwasserleitung sowie der Bau eines Radwegs in der Ortschaft hätten „aus Kapazitätsgründen“ zu Verschiebungen der Straßensanierung geführt. Hinzu kommen laut Verwaltung „ausgelastete Planungskapazitäten in den regionalen Ingenieursbüros durch die boomende Baukonjunktur und regionale Großprojekte“.

Die Neugestaltung der Asphaltschicht sei nur ein Teilprojekt bei der Straßenerneuerung. „Am Sägplatz“ gelte es auch, die Ver- und Entsorgungsleitungen (Wasserleitungen und Kanalisation) zu erneuern. Eine Kostenschätzung für das Gesamtprojekt liegt noch nicht vor.