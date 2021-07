Stockkampfkurs für Lehrkräfte

Im vergangenen Jahr war der One Billion Rising Tanz auf dem Kornhausplatz noch eine der letzten großen Veranstaltungen, bevor dann nichts mehr ging. Dieses Jahr waren am 14. Februar sogar die Schulen geschlossen. Die Mitarbeitenden der Leutkircher Schulsozialarbeit haben sich daher etwas anderes einfallen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung der Partnerschaft für Demokratie Leutkirch-Auchstetten-Aitrach.

„Was ist denn eigentlich das Ziel der Aktion, haben wir uns gefragt“, wird Beatriz Schäffeler zitiert. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Realschule. „Natürlich Aufmerksamkeit für das Thema – aber mindestens genauso wichtig ist dieses Gefühl für die teilnehmenden Mädchen von ‚ich bin nicht allein‘“. Wenn man mal in eine gefährliche Situation komme und dann dieses Gefühl abrufen kann, könne einem das Kraft geben. Dass man niemals selbst verantwortlich, wenn man Opfer sexuellen Missbrauchs werde, sei dabei selbstverständlich. „Aber bis zur Schuldfrage wollen wir es doch gar nicht erst kommen lassen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Darum hätten sie und ihre Kollegen dieses Jahr Piepser angeschafft. Die könne man bei sich tragen und im Ernstfall auslösen. Ein schrilles Geräusch erzeuge dann Aufmerksamkeit und soll den Angreifer im besten Fall direkt abschrecken.

Zusätzlich werde im Herbst für interessierte Lehrkräfte und Fachkräfte im Bereich Kinder und Jugend eine Schulung im Stockkampf angeboten. Die Teilnehmenden könnten im Anschluss selbst Stockkampf-Workshops mit Klassen durchführen. „Wer so einen Kurs mal mitgemacht hat, der hat wirklich Selbstwirksamkeit erfahren“, so Ilona Fuchs. Sie ist Schulsozialarbeiterin an der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz.

Finanziert werden die Aktionen über „Demokratie leben!“ und die Schulfördervereine.

Termin der Stockkampf-Schulung: Mittwoch und Donnerstag, 22. und 23. September jeweils 17 bis 19 Uhr, Freitag, 24. September, von 14 bis 15.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro.

Infos und Anmeldung bei maria.hoenig@stiftung-st-anna.de, Telefon 0151 / 75062791. Anmeldeschluss ist der 17. September.