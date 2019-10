Stilvoll und atmosphärisch

„Leutkirch unplugged“, das sechste Bocksaal-Festival ist ein stilvoller, atmosphärischer Abend gewesen, der von Fabian Mroz organisiert und moderiert wurde. Der Kenner der Szene bringt immer wieder Talente zusammen und spielt selber die Bassgitarre in der Rebekka Adam Band.

Marlene und Stefan geben das Motto vor: „Ich mach mir nichts draus, was die Leute sagen, nehme meine Taschen und gehe meinen Weg“ Sie gehen als Erste auf die Bühne und es ist ihr erster öffentlicher Auftritt. Mit Stimmen, Gitarre und Cello schaffen sie eine Irish-Pub-Atmosphäre, Marlene mit ihrem Glissando auf dem Cello macht das zauberhaft.

Das ist der Weg dieser Musiker bei „Leutkirch unplugged“ im Bocksaal. Weg von der elektronisch gestalteten Musik und hin zur handwerklich und ehrlich dargebotenen Leistung. Markus Buchner aus Merazhofen lässt in seinem Lied den Blick an der Freundin hängen und fragt sich „Hab ich alles richtig gemacht?“ Er und seine Gitarre machen alles richtig. Seine Akkorde sind eine geschickte Begleitung seiner inhalts-trächtigen Lieder.

Die Moderationen von Fabian Mroz sind familiär, in der Musikerszene zuhause. Er kennt seine Leute, seit er im Allgäu ist. Allgäu und Spanien, das bietet Kathrin Lanz, wenn sie beide Seiten ihres Herzens öffnet und klar macht, was in ihrem Leben wichtig ist: „Zart zu sein, ist wunderbar, ein Geschenk, das mich dem Himmel näherbringt!“ Mit ihrer Stimme kann sie zart hauchen, auch in spanischer Sprache, aber auch voller Kraft ihren Freiheitsdrang dem Publikum beweisen. Sie ist aus Maierhöfen, liebt die Berge, und es sei auf dem Hochgrat gewesen, wo sie die Inspiration zu „Wie an Vogel I flieag“ bekommen hat. Vom großen Willen zur Freiheit singt sie, ihr Herz wolle weiter. Sie steht am Hang und hebt ab. „I will gong, I flieag über d’Berg weg“.

Ebenfalls weg vom Alltag, jetzt in die Welt der Imagination führt Zauberer Christian Netti die Besucher im gut besuchten Bocksaal. Wie er das bloß macht, diese zauberhafte Gedankenleserei bei den Freiwilligen? Die Rätsel bleiben im Raum.

Erst vor Kurzem formierte sich die Rebekka Adam Band aus dem Großraum Oberschwaben. Die Songs sind alle aus Rebekkas eigener Feder entstanden. Der Schlagzeuger Andreas Kindermann begleitet dezent, die Bassgitarre von Fabian Mroz unterlegt ein solides Fundament der Arrangements, so, dass Stimme und Leadgitarre gut zum Ausdruck kommen. Ehrliche deutsche Texte direkt von der Seele: „Du bist frei wie ein Kind, du bist ein Unikat und kein Mängelexemplar!“