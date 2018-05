Stiftungsvermögen kontinuierlich angewachsen

Die Bürgerstiftung Leutkirch hat in den vergangenen vier Jahren das Stiftungsvermögen auf 456 000 Euro erhöhen können. 12 300 Euro sind im Jahr 2017 an Spenden eingegangen, mit denen zahlreiche Menschen und Institutionen in Leutkirch und Umgebung unterstützt wurden.

Diese Zahlen stellte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Rudolf Dentler, in der Versammlung des Stiftungsrats vor. Er betonte, dass es „eine Kontinuität geben soll bei Projekten, die der Stiftung am Herzen liegen“. Hinzukommen wird die Unterstützung für das Hospiz, das im Gebäude des ehemaligen Krankenhauses geplant ist.

Dentler stellte den anwesenden Stiftern Projekte des vergangenen Jahres vor. Darunter waren Klassiker wie die Weihnachtsaktion in Zusammenarbeit mit dem Tafelladen. Hierfür wurden von der Bürgerstiftung Gutscheine im Wert von 20 Euro an bedürftige Kinder und Rentner verteilt. Auch die Schulanfang-Aktion, bei der Grundschulkinder mit einem Einkaufsgutschein zum Schulstart unterstützt wurden, wurde schon zum dritten Mal initiiert.

Neu hingegen ist die Aktion, die zusammen mit der Leutkircher Firma ABL ins Leben gerufen wurde. Idee hiervon ist, dass Patienten aus Leutkirch und Umgebung Unterstützung für ihre Fahrten zu Untersuchungen bekommen, da Krankenhassen diese Kosten nicht immer übernehmen. Eine wichtige Aktion der Leutkircher Bürgerstiftung im Jahr 2017 waren die Sitzbänke, Sitz- und Stehhilfen, die an Bushaltestellen aufgestellt wurden. Geplant sind weitere dieser Bänke, da sich gezeigt hat, dass sie gerade von älteren Stadtbus-Fahrgästen dankbar angenommen werden. An kleineren Aktionen nannte Dentler die Unterstützung der Realschule und ihrem Projekt zum Thema Flucht, die Schulsozialarbeit am oberen Graben und „Sing mer zamm“ im Haus Katharina.

Zusammen mit dem Stiftungsrat beriet der Vorstand der Bürgerstiftung darüber, alle sozialen und karitativen Stellen in Leutkirch und Umgebung im Rahmen einer Projektarbeit zu erfassen. Angedacht wurde, einen Studenten für diesen Zweck mit einer Abschlussarbeit zu betrauen und diese mitzufinanzieren.