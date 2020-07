Stiftungen und Serviceclubs unterstützen Leutkircher Sommerakademie

Lange war es unsicher, ob die Sommerakademie Leutkirch, Meisterkurse für Violine, Viola und Violoncello, im Corona-Sommer stattfinden kann, teilt die Volkshochschule Leutkich mit. Zu den Unwägbarkeiten der Corona-Zeit habe sich eine Finanzierungslücke ergeben. Diese sei nun geschlossen. Die Bürgerstiftung Leutkirch habe eine Unterstützungsaktion angeregt, der sich andere Geldgeber anschlossen hätten.

So könne die Sommerakademie nun am kommenden Montag mit dem Eröffnungskonzert in der Festhalle (18 und 20.30 Uhr) beginnen. Dann folgen zehn Kurstage bist zum Abschlusskonzert am 6. August (ebenfalls 18 und 20.30 Uhr). Die Finanzierungslücke im Budget der Meisterkurse habe sich aufgetan, nachdem sich abgezeichnet habe, dass die Sommerakademie ihre geplanten Teilnehmerkonzerte auf der Galluskapelle, in Isny, Lindenberg, Kempten und Bad Buchau nicht wie vorgesehen veranstalten kann, heißt es von der VHS. Die Konzerte seien von den Veranstaltern abgesagt worden.

Die VHS habe sich in dieser Situation an die Bürgerstiftung Leutkirch gewandt, die sich die Förderung von sozialen und kulturellen Projekten in der Stadt zur Aufgabe gemacht hat. In den Meisterkursen, die seit 2004 stattfinden, sah man bei der Bürgerstiftung ein lohnendes Förderprojekt. Die Stiftung schlug der VHS vor, auch andere potenzielle Geldgeber anzusprechen. Auch die Miller-Weber-Stiftung, der Rotary Club und der Lions Club sagten Spenden zu. „So funktioniert Leutkirch“, sagte Rosemarie Miller-Weber beim Foto-Termin der Geldgeber im historischen Sitzungssaal des Rathauses, „wenn ein gutes Projekt in unserer Stadt Unterstützung braucht, dann finden sich immer Menschen, die helfen.“

VHS-Leiter Karl-Anton Maucher bedankte sich bei dem Treffen im Rathaus bei den Vertretern der Stiftungen und der Serviceclubs für die Spenden. Er hatte zu dem Fototermin auch Vertreter der Firma Elobau und der Volksbank Allgäu-Oberschwaben gebeten, die die Sommerakademie seit vielen Jahren unterstützen. An den diesjährigen Meisterkursen nehmen 42 junge Musiker aus verschiedenen europäischen Ländern und aus Asien teil. Diesmal allerdings vorwiegend Studenten, die in Deutschland studieren und deshalb auch unter Corona-Bedingungen nach Leutkirch anreisen könnten. Die VHS habe in diesem Jahr Corona-bedingt keine privaten Unterkünfte bei Leutkircher Familien vermitteln können.