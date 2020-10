Stiftung Kinderchancen Allgäu empfängt eine Spende von 2500 Euro

Die Kreativ-Spenden-Stiftung „It’s for Kids“ aus Hilden und das Hotel „Hubertus Alpin Lodge & Spa“ in Balderschwang unterstützen durch eine Gutscheinaktion Kinder in der Region, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Mit einer Spendensumme von 2500 Euro fördern sie die Tätigkeiten der Stiftung Kinderchancen Allgäu, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei der Spendenübergabe erhielten Kuratoriumsvorsitzende Katharina Beyersdorff und Projektleiterin Michaela Lendrates einen Einblick in die Herangehensweise. Die Idee hinter der Aktion sei geprägt durch Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein, gerade in den krisengeprägten vergangenen Monaten. Das Hotel bietet seinen Gästen seit mehreren Jahren einen Fünf-Euro-Wertgutschein pro Tag bei Verzicht auf eine Zimmerreinigung. Und seit Neustem gibt es auch eine weitere Möglichkeit: Der Wert wird einem wohltätigen Zweck gespendet. Jede Spende des Wertgutscheins ergänzt die Hotelleitung um weitere fünf Euro. Gemeinsam mit der Stiftung „It’s for Kids“ aus Hilden, welche die Aktion mit weiteren fünf Euro je Gutscheinspende unterstützt, wurde eine Spendensumme von insgesamt 5000 Euro ermöglicht. Marc Traubel (Hubertus-Hotel) berichtet von etwa 350 Gutscheinen, die in den vergangenen Monaten in der Spendenbox gesammelt wurden. Die Stiftung Kinderchancen Allgäu setzt sich für Chancengerechtigkeit und gegen Kinderarmut ein. Das Projekt „Chancenschenker“ ermöglicht auf Antrag die Förderung von außerschulischen Aktivitäten für junge Menschen, deren Familien aus finanziellen Gründen die Mitgliedschaft im Verein, die sportliche Aktivität oder die musikalische Förderung ihrer Kinder nicht stemmen können.