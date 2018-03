Steuererhöhungen sollen Stadtkasse entlasten

Der Haushalt der Stadt Leutkirch ist seit Montagabend in trockenen Tüchern. Einstimmig verabschiedete der Gemeinderat das Gesamtwerk, zuvor war noch einmal über die geplanten Steuererhöhungen debattiert worden. Letztlich aber wurde beschlossen, den Hebesatz für die Grundsteuer B von 370 auf 385 v.H. und jenen für die Gewerbesteuer von 340 auf 350 v. H. der Steuermessbeträge zu erhöhen. Mehreinnahmen in Höhe von 415 000 Euro werden dadurch erwartet.

Der Haushalt für 2018 sieht nach dem Beschluss ein Gesamtvolumen von 70,657 Millionen Euro vor. 55,587 Millionen Euro umfasst der Verwaltungshaushalt, 15,069 Millionen Euro sind für den Vermögenshaushalt eingeplant. Dieses Volumen, das wurde während der Aussprache deutlich, gilt als sehr ehrgeizig. Auch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle hatte schon in den vergangenen Wochen eingeräumt, dass unter Umständen nicht alle vorerst in Aussicht gestellten Investitionen umgesetzt werden können. Neu ist das nicht. Schon in der Vergangenheit gab es deshalb regelmäßig hohe Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre. Darauf wurde während der Aussprache teilweise auch aus den Reihen der fünf Fraktionen hingewiesen.

Kurzfristig neue Anträge

Kurzfristig hatte vor allem die CDU noch mit neuen Anträgen für Einzelabstimmungen und Absprachen gesorgt. Unter anderem forderte die Fraktion im Vermögenshaushalt einen Zuschuss von 120 000 Euro für die Musikkapelle Gebrazhofen, damit diese ihre Proberäume in Eigenregie modernisieren kann. Eine nochmalige Verschiebung sei unzumutbar. Schon für 2020 wollte die Fraktion zudem 160 000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung für die Musikkapelle Willerazhofen reservieren. Der Antrag aber wurde auch nach der Zusage Henles, die Verwaltung wolle noch im ersten Halbjahr ein Gesamtkonzept für diese und andere Wünsche vorlegen, nicht mehr weiter behandelt. Unter anderem hatte Henle darauf hingewiesen, die Forderungen seien sehr spät eingegangen. „Wir werden nachhaken“, sagte CDU-Fraktions-chef Waldemar Westermayer am Dienstag. Das gelte auch für die von der CDU beantragte Planungsrate in Höhe von 50 000 Euro für eine Unterführung im Bereich der L 319 an der Herlazhofer Kreuzung.

Abgelehnt mit 13:9 Stimmen wurde der CDU-Antrag, den Hebesatz für die Grundsteuer B nicht zu erhöhen. Henle zog auch die Begründung dafür in Zweifel, Leutkirch übertreffe dann den Landesdurchschnitt. So strebe die Nachbarstadt Wangen einen Hebesatz von 405 v. H. an. SPD und Unabhängige scheiterten mit dem Antrag, auch den Hebesatz für die Grundsteuer A vom Wert 320 auf 335 anzuheben. Die Erhöhung der Gewerbesteuer war dagegen nicht umstritten. Kurz vor 21 Uhr waren die Abstimmungen beendet. Für 2018 besitzt die Stadtverwaltung nun Planungssicherheit – sofern die Prüfung durch das Regierungspräsidium erfolgt. Probleme damit hat es in der Vergangenheit nicht gegeben.

Waldemar Westermayer wirbt für Nachhaltigkeit

Für die CDU wies Fraktionschef Waldemar Westermayer als erster Redner der Aussprache darauf hin, dass „unter dem Begriff der Nachhaltigkeit“ nachwachsenden Generationen „nach Möglichkeit wenig Schulden hinterlassen werden“ sollten. Ein zu starker Sparkurs aber könne auch das Gegenteil bewirken, wenn der jungen Generation „eine nicht zeitgemäße oder gar marode Infrastruktur hinterlassen werde“. Westermayer betonte: „Dazu braucht es sozialen Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau, sinnvolle Nachverdichtung, attraktives Wohnen in der Altstadt aber auch neue Baugebiete vor allem für junge Familien in der Stadt und auch in den Ortschaften.“ Vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen auf der Welt meinte er: „Unsere Städtepartnerschaften werden wichtiger denn je zuvor. Ich möchte dafür werben, auch in Zukunft mit regem Austausch möglichst vieler Menschen, Schüler und Vereinen die Partnerschaft mit Leben zu erfüllen.“ Die Haushaltspolitik der Stadt müsse sich orientieren „am Machbaren, am Leitbaren, am Möglichen und am Finanzierbaren und weniger am Wünschenswerten“. Wesentliche Verbesserungen erhoffe sich seine Fraktion durch das angekündigte Parkleitsystem. Mobilität höre aber nicht beim Auto auf.

Bürgerforum plädiert für größere Fußgängerzone

Für das Bürgerforum äußerte sich Stadtrat Alfons Notz. Er verwies unter anderem auf den Investitionsstau, der sich in den vergangenen Jahren gebildet habe. Dennoch sei bislang für die in der Prioritätenliste aufgeführten Großprojekte „Bauhofverlagerung und Feuerwehrhausneubau kein Euro reserviert“. Notz meinte auch: „Außerdem basiert die Planung auf einer Fortdauer der gegenwärtigen Hochkonjunktur, die bei den teilweise widerwärtigen Akteuren auf der globalen Politikbühne nicht ungefährdet erscheint“. Deshalb sei es nach wie vor erste Stadtratspflicht, jede Ausgabe auf Sinnhaftigkeit und Effizienz zu überprüfen. Schnelle Entscheidungen, aus Sicht seiner Fraktion, müssten zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Altstadt getroffen werden: „Um hier voranzukommen, brauchen wir die Ausweitung der Fußgängerzone.“ Falls Leutkirch das nicht schaffe, „werden sich all unsere Nachbarstädte ins Fäustchen lachen und die Wertschöpfung generieren, die wir von Center-Parcs-Gästen für unsere Geschäftsleute erwarten“. Notz warb erneut für eine Mitfahrerplattform „Leutkirch fährt miteinander“. Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden sei bei allen Planungen von Wohnbau- und Gewerbegebieten das Gebot der Stunde.

Unabhängige appellieren an Einzelhandel

Für die Unabhängigen betonte Michael Waizenegger zu den geplanten Initiativen zur Stadterneuerung: „Diese Maßnahmen werden nicht ausreichen, um unsere Stadt entscheidend attraktiver zu machen. Dafür ist es unabdingbar, dass sich der Einzelhandel bewegt.“ Dieser müsse mit einer „positiven Grundeinstellung sämtliche Maßnahmen unterstützen, eigene innovative Ideen und Pläne entwickeln und tatkräftig umsetzen“. Ein weiterer Schwerpunkt betraf soziale Themen. „Bei der Unterhaltung der Kindergärten stellen wir in den vergangenen Jahren fest, dass die Träger sehr sorgfältig darauf achten, dass ihre eigenen Häuser in einem guten Zustand sind“, sagte Waizenegger. Die städtischen Kindergärten in Adrazhofen und Hofs aber seien noch immer nicht saniert. „Auch bezüglich Georg-Schneider-Haus, Jugendhaus und VHS müssen wir uns Gedanken machen“, betonte Waizenegger. Er gab allerdings für seine Fraktion auch zu bedenken: „Unsere schlanke Verwaltung darf nicht dazu führen, dass die Beschäftigten in einigen Bereichen überfordert sind. Hier mehr Mittel zu investieren halten wir für sinnvoll im Interesse der Menschen und auch im Interesse der gestellten Aufgaben.“ Generell, so lobte er, arbeite die Verwaltung „sehr effizient und fleißig“.

Freie Wähler erwarten mehr Transparenz

Die vergleichsweise schlanke Leutkircher Verwaltung wurde auch von Walter Braun, dem Fraktionschef der Freien Wähler, hervorgehoben. Nicht zuletzt deswegen seien die Haushaltsreste im Vermögenshaushalt auf rund 15 Millionen Euro angestiegen. „Damit wir hier schlagkräftig bleiben und werden, müssen wir zwingend die Ertragskraft unseres Verwaltungshaushalts erhöhen“, sagte Braun. Er wiederholte eine schon im Vorjahr geäußerte Bitte an die Kreisräte: „Bitte schaffen sie mehr Transparenz.“ Deshalb sollten im Gemeinderat Entscheidungen bekanntgegeben werden, „die direkt für unsere Stadt und vor allem deren Bürger relevant sind“. Braun begrüßte die anstehenden Investitionen in Schulen und Kitas, aber auch die Förderung des Wohnungsbaus, die „Attraktivierung im touristischen Bereich im Hinblick auf die Ansiedlung von Center Parcs“, die Entwicklung von Gewerbegebieten sowie größere Anstrengungen für die Sicherheit und Lebensqualität in allen Ortsteilen müssten konsequent verfolgt werden. Zur Lage der Vereine warnte er vor den Folgen der neuen Datenschutzverordnung: „Wenn dadurch immer mehr Funktionäre ihre Lust an diesem Ehrenamt verlieren, ist das eine absolut schlechte Entwicklung.“

SPD fordert mehr bezahlbaren Wohnraum

Jochen Narr von der SPD eröffnete seinen Beitrag mit Sätzen, die er schon bei der Verabschiedung des Haushalts für 2017 gewählt hatte: „Ein Dauerbrenner meiner Reden ist, dass es zu wenig Wohnungen für einkommensschwache Personen und Familien gibt.“ Antworten darauf aber lägen bislang nicht vor. „Warum also nochmals das Gleiche? Damit wir endlich kapieren, wie dringend der Handlungsbedarf ist? Nein, ich glaube eher, dass die Komplexität und die eingeschränkten Möglichkeiten seitens der Stadt uns lähmen, noch aktiver werden“, führte Narr aus. Später wurde sein Antrag angenommen, schon jetzt das Thema zu einem halben Klausurtag des Gemeinderats zu machen. Auch Narr blickte auf die Eröffnung des Ferienparks im Urlauer Tann voraus. Er fragt sich allerdings: „Viele Hundert Menschen werden ab Herbst bei Center Parcs neue Arbeitsplätze finden. Mir fehlt die Fantasie, woher sie kommen sollen und wo sie wohnen werden.“ Deshalb müsse aufmerksam beobachtet werden, ob es möglich sei, umweltgerecht zur Arbeit fahren zu können. Sein Beitrag beendete die Debatte: „Wir danken allen, die daran mitarbeiten, dass der soziale Frieden in Leutkirch erhalten bleibt, und dort, wo er bereits Risse hat, wiederhergestellt wird.“