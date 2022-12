Sternsinger sind bald wieder in Leutkirch unterwegs

Die genauen Lauftermine, wann die Sternsinger, welche Gebiete in der Zeit, vom 2. bis 6. Januar besuchen, werden in der „Schwäbischen Zeitung“ an den jeweiligen Tagen veröffentlicht. Die Repsweihersiedlung/Balterazhofer Straße wird erst wieder 2024 von den Sternsingern besucht.