„Sterne des Sports“ 2021 in Bronze gekürt

Entstanden ist die Idee „Sterne des Sports“ zur Auszeichnung des ehrenamtlichen Engagements von Sportvereinen durch eine Kooperation der Volksbanken und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Jahr 2004. Die Aktion hat sich mittlerweile als „Oscar“ des Breitensports etabliert und die Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO) hat sich in diesem Jahr erstmalig daran beteiligt.

Bis zum 30.06.2021 konnten sich die Sportvereine in der Region, welche unter dem Dach des DOSB organisiert sind, mit einem konkreten Projekt bei der VBAO bewerben. Die Jury bestand aus Werner Fehr (Kreisvorsitzender Sportkreis Lindau im BLSV e, V.), Eberhard Heurich (Vizepräsident im Sportkreis Ravensburg e. V.), Josef Hodrus (Vorstandssprecher der VBAO), Michael Panzram (Sportredakteur der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg) und Ursula Schumacher (Leiterin Radio 7 Drachenkinder in Ulm). Acht Vereine haben sich beworben.

Die eingereichten Konzepte wurden von der Jury in erster Ebene nach Kategorien wie gesellschaftliche Wirksamkeit, Reaktionen auf Herausforderungen, Übertragbarkeit, Kommunikation, Vernetzung und Innovation bewertet. Alle Bewerber waren zur Preisverleihung eingeladen und hatten im Rahmen der Veranstaltung die Möglichkeit, ihren Verein und die Tätigkeiten vorzustellen.

Die Jury hat sich dazu entschieden, neben den Plätzen eins bis drei nur vierte Plätze zu vergeben. Diese fünf viertplatzierten Vereine erhalten einen Trostpreis in Höhe von 250 Euro für ihre Vereinskasse: Luftsportgruppe Isny e. V., Männer-Turn-Gemeinde 18949 e. V. Wangen im Allgäu, Schützenverein Edelweiß Beuren e. V., Tennisclub Wolfegg e. V. und TSG LJG Unterschwarzach e. V.

Den dritten Platz belegt der FC Isny e. V., welcher sich anlässlich des 100. Jubiläums 2024 neu aufgestellt hat, und erhält ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro für den dritten Platz.

Platz zwei geht an den Deutschen Gehörlosen-Sportverband und darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro freuen.

„Sterne des Sports“ in Bronze ist die Sportgemeinde Niederwangen e. V. – dieser Verein ist somit auf erster Ebene Sieger der diesjährigen Aktion und hat sich außerdem für die Ausschreibung auf Landesebene („Sterne des Sports“ in Silber) qualifiziert. Der Verein erhält als Siegerprämie ein Preisgeld in Höhe von 1.500 Euro.

Insgesamt wird im Rahmen der Aktion „Sterne des Sports“ in Bronze im Jahr 2021 ein Spendenbudget in Höhe von 4.250 Euro an die Vereine ausgeschüttet.