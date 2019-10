Stellungnahmen zu „Storchengärten“ sind Thema

Im Sitzungssaal des Verwaltungsgebäudes Gänsbühl findet am Montag, 21. Oktober, ab 18 Uhr eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: 1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung. 2. Kleinkunstverein Larifari e.V. – Zuschuss zu den Veranstaltungen 2020 und 2021. 3. Vertrag zwischen der Großen Kreisstadt Leutkirch im Allgäu und der Heimatpflege Leutkirch e.V. – Neufassung. 4. Vergabe der Lieferung eines Radladers für den städtischen Bauhof. 5. Neufassung der Satzung für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Leutkirch. 6. Sanierung/Neubau Kita St. Vincenz. 7. Bebauungsplan Storchengärten Behandlung der Stellungnahmen und Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung. 8. Bebauungsplan „Merazhofen Bergblick“ Neuaufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB). 9. Überprüfung des Lärmaktionsplanes. 10. Darlehen an den TC Leutkirch – Verlängerung des tilgungsfreien Zeitraumes um drei Jahre. 11. Bekanntgaben. 12. Anfragen, Anregungen und Anträge. Im Anschluss an die Sitzung findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.