Stefan Forster zeigt Multivisionsschau

Stefan Forster gilt als absoluter Spezialist für besondere Lichtstimmungen, heißt es in der Ankündigung. Nun kommt der 33-jährige Ostschweizer auf Einladung des Fotoclubs Leutkirch-Kißlegg und der Volkshochschule am Freitag, 8. November, in die Festhalle und zeigt seine Multivisionsschau „Im Reich der Lichter – Island, Norwegen, Grönland“ auf Großleinwand. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf (14/16 Euro) gibt es in der Touristinfo und bei www.reservix.de. Über 50 Mal reiste der Schweizer Berufsfotograf und Abenteurer in den Norden Europas und erlebte die grandiose Natur von Island, Grönland und Norwegen in all ihren Facetten abseits der touristischen Hotspots, so das Schreiben. Forsters 135 Minuten langer Multivisionsvortrag besteht zu gleichen Teilen aus Fotografien als auch aus Filmen. Foto: Stefan Forster