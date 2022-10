Statt Strandurlaub: Leutkircherin schuftet auf einer Alpe

„Nein, mit Romantik hat das nichts zu tun, das Leben auf der Alpe“, betont die Leutkircherin Nona Büchele und schüttelt den Kopf. Allerdings strahlen dabei ihre hellblauen Augen in dem von Wind und Wetter gebräunten Gesicht. Die harte Arbeit kann sie nicht abschrecken. Denn es ist echte Leidenschaft, die sie seit einigen Jahren immer wieder für ganze Sommer den Schreibtisch gegen die weite Landschaft der Berge eintauschen lässt.

War die 27-jährige gelernte Grafikdesignerin bisher vor allem in der Gastronomie auf einer Alpenvereinshütte und einer Alpe tätig, so suchte sie dieses Jahr eine neue Herausforderung: Die Zeit von Anfang Juni bis Anfang September verbrachte sie auf der knapp über 1600 Meter hoch gelegenen Alpe Sentum, um dort als Hirtin, Melkerin und eigentlich Mädchen für alles zu arbeiten.

Ihren Sommer hat Nona Büchele zuletzt hoch oben in den Bergen verbracht. (Foto: Susanne Büchele)

Mitgebracht ins Tal hat sie – außer einer Menge neuer Eindrücke und Erfahrungen – einen stattlichen Laib Bergkäse, den sie stolz präsentiert. In den Genuss dieser in mühsamer Handarbeit hergestellten Kostbarkeit kommen Familie und Freunde. Neben Vorarlberger Bergkäse wird auf der Alpe Sentum auch Sauerkäse „Sura Kees“, eigentlich eine Montafoner Spezialität, und Alpbutter hergestellt.

Kein leichter Anfang

Gemeinsam mit Magdalena Butzerin und Christoph Manahl aus dem Montafon war Nona Büchele für 62 Milchkühe verantwortlich, die täglich zweimal gemolken und versorgt werden mussten. Dazu kamen 40 Schweine, 18 Stück Jungvieh und fünf Pferde. Manahl, der Hirte, war schon mit 14 Jahren als Kleinhirte „z’Alp“ und Butzerin, die Sennerin, hat vor sieben Jahren das Alpfieber gepackt. Seither waren die beiden jeden Sommer gemeinsam auf verschiedenen Alpen. Büchele konnte von den beiden also vieles lernen.

Der Anfang sei nicht leicht gewesen, erklärt die junge Leutkircherin und zeigt ihre schrundigen Handflächen. Fast alle Handgriffe bei der Arbeit auf der Alpe beanspruchten gerade diese besonders: das Ausmelken der Kühe, das trotz der Melkmaschine teils nötig ist, das Ausmisten des Stalles von Hand, das Schleppen der knapp 40 Kilogramm schweren Heuballen. Da habe sie erst mal mit einer Sehnenscheidenentzündung zu kämpfen gehabt, aber mit der Zeit gewöhne sich der Körper an die schwere Arbeit.

Häufig falsche Vorstellungen

Wenn die Wahl-Älplerin dann in der wohlverdienten kurzen Pause vor der Hütte sitzt und sich einen Kaffee in der Sonne gönnt, trügt diese Idylle jedoch. „Ach, habt ihr es hier schön! So würde ich auch gern wohnen!“ rufen ihr dann Wanderer, die an der Hütte vorbeikommen, begeistert zu.

Das Bild der kleinen, an den Hang geschmiegten Hütte vor dem Panorama der Berge ist wirklich postkartenschön. Viele würden sich eine völlig falsche Vorstellung von so einem Leben auf einer Alpe machen, betont Nona Büchele, es geradezu romantisieren. Dagegen stehe jedoch die harte Wirklichkeit eines über zwölf Stunden-Tagwerks, das am Anfang des Sommers bereits um 3.15 Uhr beginnt.

„Im Prinzip ist jeder Tag gleich. Und irgendwie doch komplett anders. Mal läuft alles nach Plan und mal stellt man fest, dass die Rinder zum Vieh der Nachbar-Alpe spaziert sind. Oder man hat eine Kuh mit Klauenproblemen, die behandelt werden muss. Oder eine Kuh kalbt unerwartet am höchsten Punkt der Weide.“

Dafür freue man sich umso mehr über die kleinen Dinge. „Wenn man genau die richtige Anzahl an Zaunstecken den Steilhang hochgeschleppt hat zum Beispiel, nach ewiger Suche das letzte Stück Jungvieh im Nebel entdeckt, eine schöne Feder findet, oder natürlich, wenn Besuch kommt – am liebsten natürlich Besuch, der mit anpackt oder Schoki mitbringt“, sagt Büchele lachend.

Körper gewöhnt sich an frühes Aufstehen

Ab Mitte August werde die Arbeit dann langsam, weniger und leichter: Der Körper hat sich an das frühe Aufstehen und die Arbeit gewöhnt und die Kühe geben weniger Milch.

Warum machen junge Leute diese schwere Arbeit – anstatt in den Urlaub zu fahren, am Strand zu chillen oder einfach in einem klimatisierten Büro ihren Job zu erledigen? Früher packte Büchele ihre „Bergzeit“ in die Semesterferien. Seit sie fertig ist mit dem Studium, pausiert sie immer wieder auch in der Arbeit, um sich für einige Sommermonate in die geliebten Berge aufzumachen. Sie brauche das einfach, erklärt sie.

„Für mich ist das Urlaub für’s Gehirn. Draußen sein, Schaffen, unter’m Vieh sein. In dreckigen Hosen, mit Bergschuhen oder in Gummistiefeln. Irgendwo hast du meistens noch Mist kleben. Aber du siehst die schönsten Sonnenaufgänge, hast die liebsten und schönsten Viecher um dich und kommst raus aus dem Alltag. Irgendwie hat’s mich einfach gepackt, das Alpfieber.“

Nicht der letzte Alpsommer

Das Leben und Arbeiten in der Natur, der Umgang mit Tieren, der direkte Bezug zu Nahrungsmitteln aus der Region haben für die Allgäuerin, deren Großeltern zeitlebens einen Bauernhof führten, einen besonderen Stellenwert. Von klein auf waren für sie das selbstgebackene Brot, das frische Obst und Gemüse aus dem Garten oder die eingekochte Marmelade aus eigenen Beeren eine Selbstverständlichkeit.

Wie wollen wir heute leben? Woher kommt unser Essen? Wie können wir nachhaltig mit unserer Erde und ihren Ressourcen umgehen? Das sind Fragen, die sie schon seit ihrer Schulzeit umtreiben. Die schöne und gleichzeitig unberechenbare Bergwelt mache ihr jeden Tag aufs Neue klar, wie wertvoll und schützenswert diese Landschaft sei – und wie wichtig es ist, dass Älpler und Bergbauern ihre Arbeit tun, damit diese Kulturlandschaft erhalten bleibt.

Für nächsten Sommer stehen ihre Pläne schon fest: „Ein bisschen Urlaub und mal wieder Mountainbiken wäre cool.“ Eins ist für sie aber klar: „Das war auf jeden Fall nicht der letzte Alpsommer.“