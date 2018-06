Starke Halbzeit reicht nicht gegen Primus

Da wäre mehr drin gewesen für die erste Handballmannschaft der TSG Leutkirch am vergangenen Samstag. Bei der Württembergliga-Reserve und derzeitigem Tabellenprimus der Bezirksklasse Donau, Langenau/Elchingen II unterlagen die Allgäuer nach starker erster Halbzeit am Ende mit 21:25 Toren und haben damit eine Überraschung knapp verpasst.

Erneut mussten die Allgäuer mit Juri Sperle, Michael Willburger und Nico Lau auf wichtige Kräfte verzichten, aus der A-Jugend kam dafür Matthias Göser zum Einsatz. Zudem fehlte dem Team Trainer Sorin Sturzu krankheitsbedingt. Scheinbar unbeeindruckt hiervon gingen die Gäste in die Begegnung, hatte man doch eigentlich nichts zu verlieren an diesem Nachmittag.

Der Lohn für eine engagierte Vorstellung, der Ball lief flüssig und gut durch die Reihen der TSG, war eine schnelle 3:6-Führung. Die Gastgeber traten im ersten Durchgang durch aus als schlagbarer Gegner auf, konnten aber durch individuelle Aktionen wieder auf 9:9 ausgleichen. Die Allgäuer ließen sich davon zunächst nicht aus dem Konzept bringen, spielten ihr Spiel geduldig weiter und konnten bis zur Pause eine durchaus verdiente 10:14-Führung erspielen.

Zweite Halbzeit komplett verschlafen

Dem tollen ersten Durchgang folgte dann unerklärlicherweise der totale Blackout zu Beginn der zweiten 30 Minuten. Innerhalb weniger Angriffe demonstrierten die Hausherren, wie sie die Fehler der Gegner zu nutzen vermochten, drehten den Rückstand in eine Führung bis auf 22:15. Den Allgäuern wollte nun gar nichts mehr gelingen, reihenweise gute Möglichkeiten wurden liegen gelassen oder die Bälle hergeschenkt. So gelang der TSG erst nach rund 19 Minuten der zweite Treffer der Halbzeit, begünstigt wurde hierbei leider hin und wieder die rabiate Gangart, welche die Hausherren nun einschlugen. Diese kostete die Leutkircher die letzten Reserven und wurden von den Unparteiischen leider nicht immer geahndet.

Am Ende aber musste das Leutkircher Lager schlichtweg resümieren, dass nur sieben Tore in einer Halbzeit zu wenig sind, um ein Spitzenspiel der Bezirksklasse gewinnen zu können. „Wir hatten heute nichts zu verlieren. Die Niederlage an sich ist nicht weiter schlimm, nur die Art und Weise, wie sie zustande gekommen ist, schmerzt etwas“, heiß es aus den Reihen der Spieler nach dem Schlusspfiff.

Nun gilt es, die letzten Blessuren aus den Körpern zu bekommen und sich konsequent auf das Derby gegen den TV Isny, welches am Samstag, 28. Februar, vor heimischer Kulisse ansteht, vorzubereiten.

Für Leutkirch waren am Ball: Andreas Lutz und Andreas Brodbeck (beide Tor), Michael Gantner (1), Philipp Praschak (1), Gunnar Schmidt (4), Dennis Hemer (3), Martin Hirscher (3), Manuel Bauhofer, Stefan Peterfaj (2/1), Matthias Göser, Magnus App (2), Johannes Bauhofer (5/3) und Marc Götz.