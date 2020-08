Stangenbohnen Partei spielt an der Brauerei

Kunst und Kultur im Brauereihof: Am Samstag, 8. August, gastiert die Stangenbohnen Partei auf der Rampe vor der Brauerei Härle. Dabei handelt es sich laut Pressemitteilung um eine Gruppe, die zwei Stimmen und zwei Instrumente vereint und eine eigene Mischung aus frühem Swing, Jazz und Blues, American Folk, Bluegrass und Country-Western präsentiert.

Aber die Stangenbohnen Partei seien nicht nur diese zwei Musiker mit ihren Instrumenten. Weil sich „String Bean Party“ mit so vielen altbekannten Stilen identifizieren, erzeuge ihre Musik eine Menge innerer Bilder, die die beiden Musiker mit einer Art Stegreiftheater auch szenisch rüberbringen. Ihre Musik klinge nach Fundgrube, nach Nostalgie und nach den entlegensten Winkeln der Welt.

Die Stangenbohnen Partei besteht aus Jared Rust an der Gitarre und Serena Engel am Cello. Engel stammt aus Australien, die Wurzeln von Rust liegen in den USA. Gefunden hat sich dieses Duo in Taiwan. Mittlerweile leben die beiden in Allgäu und betreiben hier eine kleine Landwirtschaft.