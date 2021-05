Standkonzertreihe der Musikkapellen abgesagt

Die Sommerabendkonzerte der Leutkircher Musikkapellen auf dem Marktplatz werden auch in diesem Sommer vorerst nicht stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Leutkirch.

Die Konzerte am Freitagabend unter freiem Himmel haben in Leutkirch viele Freunde. Doch sind vorerst auch Veranstaltungen im Freien mit Blick auf das Infektionsgeschehen untersagt. Sollte die Pandemielage im Laufe der nächsten Wochen Freiluftkonzerte erlauben, sei es jedoch vorstellbar, dass im späteren Sommer doch noch Blasmusik auf dem Marktplatz erklingt, so die Stadt.

Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Kapellen auch wieder proben dürfen. Als Ersatz für die Konzerte auf dem Marktplatz plant die Stadtverwaltung eine kleine Konzertreihe mit Musik unterschiedlichster Stilrichtungen für ein kleines zahlendes Publikum unter strengen Hygienestandards im Hinterhof des Gotischen Hauses. Die Reihe wird starten, sobald die Infektionslage dies zulässt.