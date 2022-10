Städtepartnerschaft wird seit 40 Jahren mit Leben erfüllt

Über das erste Oktoberwochenende haben rund 70 Leutkircher die drei südfranzösischen Partnerstädte Bédarieux, Hérépian und Lamalou-les-Bains besucht und mit ihren französischen Freunden gebührend das 40-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. Das geht aus einem Bericht des Leutkircher Partnerschaftsvereins hervor.

Das Programm startete zunächst mit dem Besuch des Biomarktes in Bédarieux, auf dem regionale, landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte angeboten werden – an diesem Samstagmorgen musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Engerazhofen. In Hérépian ging’s weiter: Dort pflanzte Hérépians Bürgermeister Jean-Louis Lafaurie im Beisein von Leutkirchs OB Hans-Jörg Henle und Bürgermeisterin Christina Schnitzler als schönes Zeichen der gewachsenen Städtefreundschaft und der Beständigkeit der Partnerschaft einen Olivenbaum und weihte eine Gedenktafel ein.

Nachmittags besuchte eine Leutkircher Gruppe in Bédarieux die Brauerei „Les Aucels“, welche auf Basis der klassischen Zutaten Bier braut, diesem aber durch Zusatz natürlicher Aromate eine besondere Note verleiht. Eine zweite Gruppe nahm an einer Infoveranstaltung zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung teil. Dort erfuhr man von einer Reihe von Maßnahmen, welche die Stadt Bédarieux ergreift, um der Verschwendung von Lebensmitteln vorzubeugen. Ähnliche Maßnahmen werden teilweise auch in Leutkirch umgesetzt und es wurde die Absicht geäußert, im Rahmen der Städtepartnerschaft über dieses Thema im Austausch zu bleiben.

In feierlicher Zeremonie weihte Francis Barsse, Bédarieux’ Bürgermeister, anschießend einen Kreisverkehr in Bédarieux als „Rond-point des Jumelages“ (Kreisverkehr der Partnerschaften) ein, an dem von nun an die Stadtwappen von Leutkirch und Bédarieux zu sehen sind. Es folgte der offizielle Partnerschafts-Festabend. Die folkloristische Tanzgruppe Guingoï eröffnete das Fest. Nach ihrer sehr schönen Darbietung erklangen die Nationalhymnen Deutschlands und Frankreichs, gemeinsam vorgetragen von der Musikkapelle Engerazhofen und der Harmonie Bédaricienne. Diese beiden Musikkapellen sind seit 37 Jahren freundschaftlich verbunden und halten den Kontakt durch regelmäßige gegenseitige Besuche aufrecht.

OB Henle schlug in einer Ansprache den Bogen zur 1952 gegründeten Montanunion, der ersten deutsch-französischen Partnerschaft, die alle weiteren Projekte erst möglich gemacht habe. „De Gaulle und Adenauer erkannten damals, dass es besser ist, Kohle und Stahl zum Nutzen der beiden Völker zusammenzuführen, als daraus Waffen zu schmieden“, so Henle. Neben weiteren Geschenken übergab Henle jeder der drei Partnerstädte eine im Allgäu handwerklich gefertigte Bank aus Eisen und Holz. Dabei betonte er, dass das Holz sinnbildlich für die Nachhaltigkeit der Städtefreundschaft und das Eisen für die Dauerhaftigkeit derselben stehe.

Francis Barsse, der Bügermeister von Bédarieux, wies darauf hin, dass die Städtepartnerschaft, wie in den letzten 40 Jahren stets gelungen, auch in Zukunft mit Leben erfüllt werden muss. Dankbar erinnerte er außerdem an die Gründer der Städtepartnerschaft: die damaligen Bürgermeister sowie Bernard und Hannelore Cariot und Christian Guilhabert. Und er dankte Jean-Pierre Calas und Susanne Joser-Schmidt, den beiden Partnerschaftsvereinsvorsitzenden, die sich seit vielen Jahren mit großem Engagement für die Städtepartnerschaft einsetzen.

Hérépians Bürgermeister Jean-Louis Lafaurie betonte, dass Städtepartnerschaften einen überaus wichtigen Beitrag zum Frieden und zum gegenseitigen Verständnis leisten. Sein Kollege aus Lamalou, Guillaume Dalery, fügte hinzu: „Ich blicke trotz aller Unruhen und Widrigkeiten optimistisch in die Zukunft, solange Städtepartnerschaften wie die unsere bestehen und gepflegt werden.“

Beim Festabend spürte man den herzlichen Charme dieser wirklich gewollten und gelebten Partnerschaft, heißt es im Bericht des Vereins. Viele schöne Gespräche, viele neue Bekanntschaften und viele neue Ideen könnten vielleicht neue Knoten werden im großen Netz all der Menschen, die diese Partnerschaft seit 40 Jahren mit Leben erfüllen.

Dank der Städtepartnerschaft gab und gibt es seit 1982 eine Fülle von Begegnungen und Kontakten zwischen Menschen aus den Partnerstädten, sei es durch den Schüleraustausch, durch zahlreiche Vereinsaustausche (vor allem im Bereich Musik und Sport) oder durch private Treffen.

Unverbrüchliche Freundschaften sind so entstanden und viele unvergessliche, schöne Stunden wurden zusammen erlebt. Laut Susanne Joser-Schmidt ist es genau das, was zählt: „Das Wichtigste ist die gemeinsame Zeit, die wir uns schenken und miteinander verbringen.“