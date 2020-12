Städteorchester soll in die Jugendmusikschule integriert werden

Das Städteorchester Württembergisches Allgäu soll ab 1. Januar 2021 ein fester Bestandteil der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu werden. Das schlage der Vereinsvorstand seinen Mitgliedern vor. Der Trägerverein des seit 1973 bestehenden Orchesters soll aufgelöst werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Städteorchesters hervor.

Oberbürgermeister Michael Lang, Vorsitzender des Trägervereins des Städteorchesters, wird den Mitgliedern des Vereins bei der Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 16. Dezember, in der Stadthalle Wangen die Vereinsauflösung vorschlagen. „Unsere Vereinsstruktur hat über Jahrzehnte ausgezeichnet funktioniert, das Städteorchester ist ein kulturelles Aushängeschild unserer Region“, wird Lang in der Pressemitteilung zitiert, „das wird auch in der neuen Struktur so bleiben“. Mit der Eingliederung des Orchesters in die Jugendmusikschule vollziehe man strukturell nach, was organisatorisch de facto schon lange gelebt werde, sagt Lang.

Musikpädagogischer Auftrag

Wichtigstes Argument für die Überführung des Städteorchesters in die Verwaltungsorganisation und inhaltlich-organisatorische Gesamtverantwortung der Jugendmusikschule sei sein musikpädagogischer Auftrag: Das Orchester biete vor allem Nachwuchs-Streichern und -Schlagwerkern, aber auch Bläsern die pädagogisch Möglichkeit, an der Seite ihrer Lehrer und ambitionierter Laien-Musiker an der Aufführung symphonischer Musik mitzuwirken. Als Chefdirigenten sollen künftig Orchestermanager und Studienleiter Marcus Hartmann und Geoffrey Moull fungieren. Die Verpflichtung von Gast-Dirigenten soll von Fall zu Fall weiter eine Option bleiben.

An den Finanzierungsgrundsätzen solle auch in der neuen Struktur festgehalten werden. Bislang werde das Budget des Orchesters in Höhe von rund 45 000 Euro hälftig von den drei Allgäustädten Wangen, Leutkirch, Isny und der Jugenmusikschule sichergestellt. Die im Städteorchester nicht vertretenen Verbandsgemeinden der Jugendmusikschule seien im JMS-Verwaltungsrat informiert und in die Strukturreform eingebunden worden. Sie würden die Eingliederung des Orchesters in die Jugendmusikschule ausdrücklich mittragen.

„Für die Musiker wird sich nichts ändern“

JMS-Leiter Hans Wagner habe die Orchestermitglieder brieflich über die bevorstehende Strukturänderung benachrichtigt. „Für die Musiker in unserem Städteorchester wird sich durch die Strukturreform nichts ändern, wir machen das Orchester auf diese Weise langfristig zukunftsfähig“, wird der JMS-Leiter in der Mitteilung des Städteorchesters zitiert.

Dem Trägerverein des Städteorchesters gehörten bisher Vertreter der drei Allgäustädte, der Jugendmusikschule sowie einige Institutionen und wenige Einzelpersonen als Mitglieder an. Im Vorstand arbeiteten zuletzt Oberbürgermeister Michael Lang (Wangen, 1. Vorsitzender), Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (Leutkirch, 2. Vorsitzender), Bürgermeister Rainer Magenreuter (Isny, 3. Vorsitzender), Gerolf Stitzenberger (JMS, Schatzmeister), Hans Wagner (JMS, Programmausschuss) und Karl-Anton Maucher (Leutkirch, Schriftführer).