Stadtweiher-Freikarten für Familien in Not

Erst die Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine – das Geld wird immer weniger, schreibt die Stadt Leutkirch in einer Pressemitteilung. Da ist für manche Familien ein Stadtweiherbesuch nur noch sehr schwer oder gar nicht mehr möglich. Aus diesem Grund möchte das „Bündnis für Familie“ mit finanzieller Unterstützung der Leutkircher Bürgerstiftung wieder zu einer Aktion aufrufen: „Jeder, der in diesen Zeiten etwas Gutes tun möchte, hat die Möglichkeit eine Zehnerkarte für den Stadtweiher in einen geschlossenen Briefumschlag in den Briefkasten an der Dreifaltigkeitskirche ‚Familie in Not‘ einzuwerfen.“

Ebenso können Stadtweiherkarten direkt bei den Mitgliedern des Bündnisteams Rainer Müller (Sozialberatung der Caritas), Pfarrerin Tanja Götz von der evangelischen Kirchengemeinde oder Sonja Seel (Sozialberatung der Diakonie in Leutkirch) abgegeben werden. Der Briefkasten wird regelmäßig geleert und die gespendeten Karten werden an bedürftige Personen in Leutkirch über die Sozialberatungsstelle der Caritas und der Diakonie vergeben.

Die Leutkircher Bürgerstiftung unterstützt wie schon im Vorjahr die Aktion und hat als Anschub fünf Zehnerkarten für Erwachsene und 15 Zehnerkarten für Kinder und Jugendliche im Gesamtwert von über 500 Euro erworben.