Stadträte sprechen sich für muslimisches Grabfeld aus

Auf dem Leutkircher Waldfriedhof wird ein Bereich für muslimische Gräber eingerichtet. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Zudem wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, ein Konzept für weitere Bestattungsmöglichkeiten – dazu zählen etwa Baumbestattungen – zu erarbeiten.

Ein Ort für Verstorbene, der ihren religiösen und kulturellen Vorstellungen entspricht, sei vielen Muslimen in Leutkirch „ein großes Anliegen“, erklärt Manuela Wacker-Günther, Fachbereichsleiterin bei der Stadtverwaltung, am Montag den Stadträten. Geäußert worden sei der Wunsch vom Moscheeverein Leutkirch.

Bedarf ist vorhanden

Nach deren Erfahrungen würden immer weniger Einwohner, die aus der Türkei stammen, ihre verstorbenen Angehörigen in ihrem Herkunftsland beerdigen lassen wollen. Ein Grund: Der Bezug zur Türkei nehme ab, wenn Menschen bereits in der dritten oder vierten Generation in Deutschland leben. Zudem gebe es ein Bedarf an Bestattungsmöglichkeiten für aus Syrien oder Afrika geflüchtete Muslime.

Wie Wacker-Günther weiter ausführt, sei bei einem Vor-Ort-Termin auf dem Waldfriedhof ein bislang nicht für Bestattungen genutztes Areal gefunden worden, das Mitglieder des Moscheevereins für geeignet erachteten. Nach Beschluss des Gemeinderats wird diese Fläche im Norden des Friedhofs nun für muslimische Gräber zur Verfügung gestellt. Ausgewiesen werden sollen Wahlgräber, bei denen die Nutzungszeit verlängert werden kann.

Stadtrat Götz Neugebauer (SPD) begrüßt grundsätzlich die Vielfalt an Bestattungsmöglichkeiten. Allerdings befürchtet er – wie er in der Sitzung am Montag sagt – eine „Ghettoisierung“, wenn eine separate Fläche für muslimische Gräber geschaffen wird. Vielmehr bevorzuge er eine Mischung von Gräbern mit Verstorbenen verschiedener Religionszugehörigkeiten.

Bei dieser Variante mit Bestattungen auf bereits genutzten Flächen könne allerdings nicht garantiert werden, dass „unberührte Erde“ zum Einsatz komme. Das sei eine Vorgabe im muslimischen Glauben, sagt Wacker-Günther. Hinzu komme, dass dann nicht gewährleistet sei, dass alle Gräber nach Mekka ausgerichtet sind.

Neben der Einrichtung eines muslimischen Grabfeldes hat der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, Gestaltungsideen für eine Erweiterung des Bestattungsangebots zu entwickeln. Bei einem Gespräch mit Vertretern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde sei die steigende Zahl an anonymen Urnenbestattungen kritisch betrachtet worden. Wie Wacker-Günther erklärt, sei denkbar, neben der anonymen Urnenbestattung eine halbanonyme Form einzuführen. Dabei bestehe das Urnenfeld aus einer Rasenfläche. Zudem würden die Namen der beerdigten Menschen dort festgehalten.

Wegen steigender Nachfrage habe sich die Verwaltung auch Gedanken über Baumbestattungen gemacht. Grundsätzlich würde sich der Waldfriedhof dafür eignen, meint Wacker-Günther. Bei dieser Variante handele es sich in der Regel um Urnenbestattungen rund um einen Baum, der dann beispielsweise mit Gedenkschildern versehen werde.

In den kommenden Wochen und Monaten will die Verwaltung ein entsprechendes Konzept mit Ideen zur Ergänzung der bestehenden Bestattungsmöglichkeiten entwickeln.