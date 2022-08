Stadtmeister im Beachvolleyball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Altstadtsommerfestivals wurden in der Innenstadt auf dem Marktplatz vor Kurzem die Stadtmeisterschaften ausgetragen. Das Turnier war mit insgesamt acht Teams vollständig besetzt. In dem starken Teilnehmerfeld wurden am Dienstag in zwei Vorrundengruppen die Ausgangspositionen für die Platzierungsspiele gelegt.

Bei herrlichem Sonnenschein, packenden Duellen und vielen Zuschauern konnten sich am Ende Jana Bentele und Simon Weiß als einziges Mixed-Team mit Damenbeteiligung den Stadtmeistertitel in der Schwäbischen Zeitung Beacharena holen. Platz 2 belegten Andreas Lutz und Christian Stoffel und den 3. Platz holten sich Johannes Bauhofer und Klaus-Peter Dentler. Ein besonderer Dank gilt allen Turniersponsoren für die attraktiven Preise.