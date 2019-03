Stadtkapelle und Gospelchor konzertieren gemeinsam

Die Stadtkapelle Leutkirch lädt am Samstag, 6. April, um 20 Uhr zum traditionellen Frühjahrskonzert in die Festhalle ein.

Dieses Jahr gibt es laut Ankündigung ein besonderes Highlight für die Besucher, denn das Frühjahrskonzert wird gemeinsam mit dem Gospelchor aus Aitrach veranstaltet.

Eröffnet wird das Konzert vom Gospelchor unter der Leitung von Birgit Werner und Tanja Scheuch. Bei den Stücken „Holy Holy“ und „Power of Love“ werden die Solisten Hugo Seitz und Andrea Baumgärtner ihr Können unter Beweis stellen. Im zweiten Teil des Konzerts wird die Stadtkapelle den Platz auf der Bühne einnehmen und mit Stücken wie „Triumphal Prelude“, „Gigantic“ und „Meteoritmo“ die Konzertbesucher unterhalten.

Franz Wandinger wird bei dem Stück „Silberfäden“ als Solist den Zuhörern die verschiedenen Klangfacetten der Trompete aufzeigen.

Im dritten Teil des Konzerts wird der Gospelchor und die Stadtkapelle gemeinsam einige bekannte Stücke wie „Purple Rain“, „Halleluja“ und „Music“ zum Besten geben.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Info in Leutkirch und an der Abendkasse ab 19 Uhr.