Stadtkapelle spielt in Rottenburg

Die Stadtkapelle Leutkirch hat in der Bischofsstadt Rottenburg am Neckar den ersten Teil des Herbstkonzerts der Stadtkapelle aus Rottenburg gespielt.

Zuvor wurden die Musiker von einem Stadtführer durch die Bischofsstadt geführt und besichtigten unter anderem den Dom und viele weitere Sehenswürdigkeiten. „Die Verbindung zu Rottenburg haben wir den Gebrüdern Halder zu verdanken. Stefan Halder dirigiert die Stadtkapelle Rottenburg und Wolfgang Halder ist Stadtmusikdirektor in Leutkirch“, sagt Simon Weiß, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins der Stadtkapelle Leutkirch. Höhepunkt des Gemeinschaftskonzerts waren die Zugaben, die beide Kapellen gemeinsam auf der Bühne mit etwa 150 Musikern gespielt haben. Rottenburg war im vergangenen Frühjahr beim Konzert in Leutkirch zu Gast und spielte damals den ersten Teil.

Bendel besucht Konzert

Leutkirchs Bürgermeister Martin Bendel spielte in der Vergangenheit sowohl bei der Stadtkapelle Rottenburg, als auch bei der Stadtkapelle Leutkirch. Aus diesem Grund besuchte er das Herbstkonzert in Rottenburg.

Am Samstag, 29. November, wird die Stadtkapelle Leutkirch gemeinsam mit dem Jugendblasorchester das traditionelle Herbstkonzert in Leutkirch veranstalten. Karten gibt es im Vorverkauf bis Freitag, 17 Uhr, in der Touristinfo und am Samstag an der Abendkasse ab 19 Uhr in der Leutkircher Festhalle.

Das Weihnachtsstandkonzert findet in diesem Jahr anstatt um 17 Uhr bereits um 16.30 Uhr in der St.-Martins-Kirche am ersten Weihnachtsfeiertag statt.