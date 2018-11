Stadtkapelle gibt Herbstkonzert

Die Stadtkapelle Leutkirch lädt am Samstag, 1. Dezember, zum Herbstkonzert in die Festhalle in Leutkirch ein.

Beginnen wird das Konzert unter der Gesamtleitung von Stadtmusikdirektor Wolfgang Halder um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse und im Vorverkauf in der Tourist-Info in Leutkirch.

Die Besucher können sich auf ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm freuen, heißt es in der Ankündigung. Von klassischen Klängen über moderne Stücke bis hin zu typischer Blasmusik wird alles im Konzert zu hören sein. Im ersten Teil des Konzerts stellt das Jugendblasorchester unter anderem mit Stücken wie L’ora Della Verità von Alfred Bösendorfer, Two Movements von Kees Vlak und Greatest Hits von Grease sein Können unter Beweis.

Nach einer kurzen Pause wird die Stadtkapelle den zweiten Teil mit der imposanten Fanfare Iubilo von Thomas Doss eröffnen. Direkt im Anschluss kommt das Stück Les Misérables von Claude-Michel Schönberg. Les Misérables ist ein Arrangement, welches auf dem gleichnamigen weltberühmten Musical von Claude Michel Schönberg basiert.

Nach den ersten beiden wuchtigen Werken zu Beginn des zweiten Teils spielen die Musiker im Anschluss den Walzer „Wein, Weib und Gesang“, der zum Tanzen und Schunkeln einladen soll.

Die Krönung des Konzerts bildet das Arrangement Gladiator, mit der weltberühmten Filmmusik von Hans Zimmer.