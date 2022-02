„Stadtbirnen“ sollen Eschen am Öschweg ersetzen

Am Öschweg südlich des Leutkircher Stadions sind kürzlich eine Reihe von Eschen gefällt worden. Die Bäume waren etwa 30 Jahre alt. Etliche von ihnen wiesen Stamm- und Kronenschäden auf, sodass mittel- bis langfristig nicht mit einem stabilen Baumbestand zu rechnen war, teilt die Stadt mit.

Die Stadtverwaltung entschied sich daher, die Eschen durch blühende, sogenannte „Stadtbirnen“ zu ersetzen, die Nahrung und Lebensraum für Insekten, Vögel und andere Tiere bieten. Mit ihren üppigen weißen Blütendolden ergänzen sie das Konzept der Stadt, die ökologische Vielfalt zu erhöhen. Die Bäume seien frosthart und hitzebeständig, sodass eine Klimaveränderung kein Problem darstelle.

Der Blühstreifen vom Kreisverkehr an der Isnyer Siedlung über den Staudensaum in Richtung Spielplatz wird über die blühenden Bäume und einem weiteren Staudensaum beim neuen Kreisverkehr am Neubaugebiet Öschweg fortgesetzt. Im Zuge der Baumkontrollen werden die Bäume regelmäßig auf ihre Verkehrssicherheit kontrolliert. Sollte diese nicht gegeben sein, ist die Verwaltung gehalten, entsprechenden Maßnahmen durchzuführen.