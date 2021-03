Stadtbibliothek Leutkirch hat wieder geöffnet

Die Stadtbibliothek Leutkirch hat ab Montag, 15. März, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Gemäß der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist ein Bibliotheksbesuch und der Aufenthalt im Kornhaus aber nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich, teilt die Stadtverwaltung mit.

Eine Terminvereinbarung kann telefonisch unter 07561 / 87210 erfolgen oder per e-Mail an stadtbibliothek@leutkirch.de. Wer einen Bibliothekausweis besitzt, sollte die Ausweisnummer bei der Terminvereinbarung mit angeben. Ein Bibliotheksbesuch ist für maximal 30 Minuten möglich, so die Stadtverwaltung. In diesem Zeitraum können Kunden Medien aussuchen, ausleihen und zurückgeben, PC-Arbeitsplätze nutzen, kopieren oder arbeiten. Eine Übersicht über die 30-Minuten-Zeiträume, die Kunden buchen können, findet man auf der städtischen Website unter www.leutkirch.de/bibliothek oder kann telefonisch nachfragen.

Da nur eine stark begrenzte Anzahl von Personen gleichzeitig das Kornhaus besuchen kann, sollte bei der Terminvergabe die jeweilige Besucherzahl vom Kunden mitgeteilt werden. In Einzelfällen können Wunschtermine nicht verfügbar sein.