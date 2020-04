Stadtarchiv erinnert an die letzten Kriegstage

In den Schaufenstern des Leutkircher Stadtarchivs, Marktstraße 8, ist derzeit eine Ausstellung über die letzten Kriegstage im Raum Leutkirch zu sehen. Leutkirch wurde laut Pressemitteilung am 28. April 1945 kampflos an die Franzosen übergeben, davor hatte es jedoch zwei Tieffliegerangriffe mit mehreren Toten gegeben. Beim Abbau der Panzersperren in der Memmingerstraße seien Josef Luz und Michael Maischberger von der SS erschossen worden. Eine Gedenktafel am Gebäude Memminger Straße 9 erinnere an sie. Gezeigt würden Exponate, die an diese Geschehnisse vor 75 Jahren erinnern. Dazu gehöre ein Foto von den hingerichteten Soldaten in Diepoldshofen ebenso wie die Todesmeldung einer jungen Frau, die beim Tieffliegerangriff am 27. April 1945 ums Leben kam. Die ersten Tage nach dem Einmarsch der Franzosen würden vor allem durch Bekanntmachungen und Anweisungen durch die Militärregierung dokumentiert.