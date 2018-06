Stadt stellt Hinweisschilder auf

Die Stadtverwaltung wird in Kürze zwei neue Hinweisschilder anbringen lassen. Zum einen am Bahnhof, damit Bahnkunden den Fahrkartenautomaten besser finden. Zum anderen im Stadtgebiet, um die Autofahrer frühzeitig darauf hinzuweisen, dass die Tiefgarage Löwencenter derzeit gesperrt ist. Dies sagte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle am Montag im Gemeinderat auf entsprechende Anfragen der Stadträte Hedwig Seidel-Lerch (CDU) und Wolfgang Wild (CDU).

Wendeplatte: „Rechtlich verpflichtet“

Warum die Stadt in der Künkelinstraße eine Wendeplatte baue – diese Frage sie von einigen Bürgern an ihn herangetragen worden, so Stadtrat Alois Peter (CDU) mit Blick auf einen entsprechenden Ratsbeschluss vom April. OB Hans-Jörg Henle erwiderte, dass die Stadt rechtlich dazu verpflichtet sei, diese Straße so fertigzustellen, dass sie entweder durchgängig befahrbar sei oder es eine Wendemöglichkeit auf öffentlichem Gelände gebe. Er betonte zudem, dass die Stadt 95 Prozent der anfallenden Kosten auf die Anlieger umlegen werde, der Einsatz von Steuermitteln also relativ gering sei.