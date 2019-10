Stadt sperrt Bahnunterführung in Wurzacher Straße

Vom Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 23. Oktober, muss die Bahnunterführung in der Wurzacher Straße voll gesperrt werden. Grund sind vorbereitende Arbeiten für den Bau von Lärmschutzwänden entlang der Bahnlinie, wie die Stadtverwaltung Leutkirch mitteilt. Der Bau der Lärmschutzwände werde im Zusammenhang der Arbeiten zur Elektrifizierung der Allgäubahn notwendig.

Die Umleitung erfolgt über die Zeppelinstraße, Memminger Straße und Brühlstraße. Die Durchfahrt von der Karlstraße zum Schleifweg bleibt frei befahrbar. Für Fußgänger wird eine Umleitung über die Sudetenstraße, Zeppelinstraße sowie den Auenweg und Kunstmühlenweg eingerichtet. Die Unterführung Kunstmühlenweg ist in dieser Zeit begehbar. Im Verlauf der Arbeiten sind in den kommenden Wochen vermutlich weitere Vollsperrungen notwendig, kündigt die Stadt an.