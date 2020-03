Stadt sammelt Infos über Betriebe

Die Leutkircher Stadtverwaltung erstellt derzeit nach eigenen Angaben eine Online-Liste, welcher Betrieb momentan wie geöffnet hat und welche Leistungen angeboten werden können. Die Liste werde laufend aktualisiert, ergänzt und in den nächsten Tagen dann auch „analog“ vorliegen.

„Bei der Vielzahl an Betrieben wird diese Liste voraussichtlich nie ganz aktuell oder vollständig sein. Wir möchten damit das Beste aus der derzeitigen Situation machen und den Betrieben und Kunden eine Plattform bieten“, sagt Thomas Stupka von der Stadtverwaltung. In Kürze würden auch weitere Filtermöglichkeiten nach bestimmten Kriterien möglich sein. Die Liste mit den ersten Rückmeldungen ist unter www.leutkirch.de/corona erreichbar.

Einzelhandels-, Handwerks-, und Dienstleistungsbetriebe sind laut Mitteilung aufgerufen, ihr aktuelles Angebot (zum Beispiel Lieferservice, Onlineshop, geänderte Kontaktdaten und Öffnungszeiten) per E-Mail an presse@leutkirch.de an die Stadt zu schicken.