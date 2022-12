Stadt Leutkirch weist auf Räum- und Streupflicht hin

Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind Eigentümer und Besitzer dazu verpflichtet, für sichere Wege zu sorgen. Falls keine Gehwege vorhanden sind, sind die seitlichen Flächen am Rand der Fahrbahn in einer Breite von einem Meter zu räumen und zu streuen. Darauf weist die Stadt Leutkirch hin und listet in einer Pressemitteilung die Pflichten im Einzelnen auf.

An Werktagen müssen das Räumen und Streuen bis spätestens 7 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 8 Uhr erfolgt sein. Schneit oder friert es weiter, so ist unverzüglich erneut zu räumen und zu streuen. Diese Verpflichtung endet erst um 20 Uhr. Zum Streuen ist möglichst abstumpfendes Material wie Sand, Split oder Asche zu verwenden. Bei Verstößen kann die Stadt ein Bußgeld bis zu 500 Euro verhängt werden. Zudem muss der Verpflichtete mit zivilrechtlichen Ansprüchen rechnen.

Es komme auch immer wieder vor, dass der Schnee Äste von Bäumen und Sträuchern in den Verkehrsraum drückt. Dadurch werden Räum- und Streufahrzeuge stark behindert. Die Gartenbesitzer werden daher gebeten, diese Äste entsprechend zurückzuschneiden.

Mancher Grundstückeigentümer findet auch Schnee und Eis von seinem Nachbarn auf seinem Gehweg wieder. Die Verärgerung hierüber ist vorprogrammiert und auch berechtigt, schreibt die Stadt weiter. Geräumter Schnee oder auftauendes Eis dürfe nicht dem Nachbarn zugeführt werden. Genauso wenig darf Schnee und Eis von privaten Grundstücken und Hofeinfahrten auf der Straße gelagert werden.