Stadt Leutkirch setzt auf Luftreiniger und CO2-Ampeln

Die Stadt Leutkirch hat für Schul- und Kindergartenräume insgesamt zunächst 66 mobile Luftreiniger angeschafft. Die Geräte werden derzeit an die verschiedenen Einrichtungen verteilt, teilt die Stadtverwaltung mit. Zudem erhalten alle Klassenzimmer eine so genannte CO2-Ampel.

Die Stadt sieht die Geräte als einen wichtigen weiteren Baustein für sicheren Unterricht und Kinderbetreuung nach den Ferien, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Luftreiniger wurden durch Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle, Fachbereichsleiterin Margot Maier und den geschäftsführenden Schulleiter Bernd Schosser in Empfang genommen. Die Lieferung und Schulung für die Geräte erfolgt durch die Firma KWM Weisshaar aus Mosbach.

Die Luftreiniger des Schweizer Herstellers IQAir sind mit HEPA-Filtern (High Efficiency Particulate Air) ausgestattet und in der Lage bis zu 99,5% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,003 µm aus der Luft zu filtern. So können Aerosole und Viren in der Raumluft reduziert werden. Die Geräte funktionieren vollständig ohne Chemie, Ozon oder UV-Strahlung. Für die Anschaffung der Luftreiniger gibt es ein Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg, wonach die Hälfte der Anschaffungskosten übernommen werden.

„Wir haben sehr schnell reagiert, da es die Förderrichtlinie erst seit 7. August gibt und die Mittel nach dem ‚Windhundverfahren‘ verteilt werden“, so OB Hans-Jörg Henle. „Die mobilen Luftreiniger sind kein Ersatz für die wichtigen Corona-Regeln Abstand, Hygiene, Masken und Lüften. Zusammen mit diesen Regeln erhöhen sie aber die Sicherheit für unsere Kinder“, so Henle weiter. Alle Anwesenden waren sich laut Pressebericht einig, dass der beste Schutz für die Kinder nur durch eine möglichst hohe Impfquote bei den Erwachsenen erreicht werden kann.

Bis zum Ende der Sommerferien soll die Lüftungsstrategie der Leutkircher Schulen zusätzlich mit sogenannten CO2-Ampeln optimiert werden. Die Geräte, die in jedem Klassenzimmer stehen sollen, zeigen in Echtzeit den Kohlendioxidgehalt der Luft an und informieren, wann der Raum wieder gelüftet werden muss. Mit den Ampeln soll in Gruppenräumen für gezielte Raumlufthygiene gesorgt werden.

Die Geräte werden derzeit an die Leutkircher Schulen verteilt. Vor Inbetriebnahme sollen die Mitarbeiter eine Einweisung in die Funktionalität erhalten.