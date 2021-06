Stadt Leutkirch organisiert weitere Impfaktion im Sommer

Die Stadt Leutkirch erhält ein Sonderkontingent Corona-Impfstoff vom Hersteller Moderna. An zwei Impftagen werden die mehr als 300 Dosen Impfwilligen angeboten, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Termine werden ab sofort unter Telefonnummer 07561 / 87333 vergeben.

Die Erstimpfungen finden am 1. und 2. Juli statt, die Zweitimpfungen am 12. und 13. August jeweils in der Leutkircher Seelhaushalle statt. Die Impflinge müssen mindestens 18 Jahre alt sein und sollten in Leutkirch wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen. Wichtig ist laut Mitteilung, dass die Impfwilligen an beiden Terminen, also für Erst- und Zweitimpfung, Zeit haben. Eine Zweitimpfung woanders sei nicht möglich.