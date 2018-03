Stadt Leutkirch erzählt Geschichte

Wer sich für die Geschichte von Leutkirch interessiert, konnte sich am Samstag beim Tag der offenen Tür, der anlässlich des bundesweiten Tages der Archive unter dem Motto „Demokratie und Bürgerrechte“ stattfand, umfangreich im Leutkircher Stadtarchiv informieren.

Begrüßt wurden die Besucher von Archivarin Nicola Siegloch mit folgendem Zitat des Journalisten Heribert Prantl: „Öffentliche Archive erfüllen in einer demokratischen Bürgergesellschaft wichtige Funktionen. Sie belegen Entscheidungsprozesse, wollen Identität stiften und historisches Bewusstsein stärken. In diesem Sinne sind sie systemrelevant und unverzichtbar für einen demokratischen Rechtsstaat.“ Anschließend lud Siegloch zu einer interessanten Führung auf vier Ebenen und durchs Stadtarchiv ein. Dabei beantwortete sie gerne Fragen rund um die Stadt- und Heimatgeschichte.

Passend zum Motto des bundesweiten Tages der Archive „Demokratie und Bürgerrechte“, der nur alle zwei Jahre stattfindet, hatte die Archivarin verschiedene Dokumente und Fotos zu Demos und Volksentscheiden für die Besucher vorbereitet. Im Magazin des Hauses, das im Normalfall für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, durften die Besucher zahlreiche Schätze wie Urkunden, Akten, Amtseintragungen oder Neuzugänge bestaunen, bis hin zu einem Schriftstück aus dem Jahre 1344.

Des Weiteren erklärte Siegloch ihre Aufgaben in diesem Bereich, zu denen unter anderem die Übernahme der Unterlagen aus den Verwaltungen, die Bewertung der Stücke, die Bestandserhaltung sowie die Benutzung gehören und nannte einzuhaltende Fristen. Die Entscheidungsgewalt, was für die Zukunft aufgehoben wird, liege bei ihr.

Wer wollte, konnte in einem weiteren Raum des Archives in einem Zeitungsband von vor 100 Jahren stöbern, sich die erste Wählerliste für Frauen anschauen oder sich in weiteren Unterlagen, wie zum Beispiel in einen dicken Band zur Bürgerinitiative „Pro Krankenhaus“ vertiefen. „Irgendwann kommen wohl nach vielen Jahren auch mal die Unterlagen über Center Parcs“ dazu, so Siegloch.

Das Stadtarchiv

Seit 25 Jahren ist das Leutkircher Stadtarchiv hauptamtlich und zu 65 Prozent mit Nicola Siegloch als Archivarin besetzt. Zu weiteren 35 Prozent ist die Archivarin für das Stadtarchiv in Isny zuständig. Ehrenamtliche Unterstützung erhält sie von Edmund Autenrieth. „Im Hinblick auf die Digitalisierung und steigende Anfragen und Aufgaben habe ich da stets alle Hände voll zu tun. Das ist schon ganz schön viel Arbeit für eine geteilte Stelle“, sagt die Archivarin. Allein im vergangenen Jahr habe Siegloch 162 Anfragen sowie 30 Benutzer betreut.