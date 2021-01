Stadt Leutkirch bereitet sich auf Hochwasser vor

Wegen des anstehenden Tauwetters in Verbindung mit möglichen Niederschlägen warnen zahlreiche Experten ab Donnerstag vor Hochwasser in der Region. Auch die Stadt Leutkirch bereite sich seit Montag intensiv auf das mögliche Szenario vor. Das hat eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ergeben.

Die Verantwortlichen stehen „im engen Kontakt mit unserer Feuerwehr, dem Bauhof und der Gewässerdirektion Süd des RP Tübingen“, teilt Thomas Stupka von der Stadtverwaltung mit. Die Gewässerdirektion Süd sei auch für die Eschach zuständig. Dort werde die Situation bisher noch nicht so kritisch bewertet, dass ein offizieller Krisenstab eingerichtet werden muss, hieß es am frühen Mittwochabend. „Hier verschafft uns das Rückhaltebecken Urlau glücklicherweise einen gewissen zeitlichen Handlungsspielraum, um notwendige Maßnahmen zu ergreifen“, erklärt Stupka. Der Bauhof sei dabei, in kritischen Bereichen die Einlaufschächte freizulegen, damit es zu keinen Anstauungen in den Straßenbereichen kommt.

Auch die Feuerwehr ist auf einen möglichen Einsatz vorbereitet, erklärt Kommandant Michael Klotz. Es gelte ab Donnerstag, die Pegelstände genau im Auge zu behalten. „Ich sehe die Lage eigentlich relativ entspannt“, sagt Klotz.