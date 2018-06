Stadt leert Papiertonnen

Werner Göpel, ein 79-jähriger streng gescheitelter Ex-Polizist, zieht fast eine halbe Stunde gegen Muslime vom Leder. Es klingt wirr. In einem Atemzug faselt er in breitem Allgäuer Dialekt von „nassen Hunden“ und „muslimischen Badenixen“. Ihn regt dabei auf, dass in seiner Heimatstadt Kaufbeuren alle drei Monate das Hallenbad für zwei Stunden nur Frauen und Kindern offensteht – eine Reaktion der Stadt auf vorsichtige Wünsche eines Mädchens der örtlichen islamischen Glaubensgemeinschaft.