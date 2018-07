Am Tag der Deutschen Einheit, am Sonntag, 3 Oktober, findet in der Festhalle Leutkirch der Tag der „Interkulturellen Begegnung“ statt. Diese Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt, soll dazu dienen, dass sich unterschiedliche Nationen, die in Leutkirch leben, präsentieren. Dabei sollen sich neue Möglichkeiten und Wege eröffnen, um Hintergründe über Kultur, Land und Leute zu bekommen, zusammenzufinden und eine Basis des Miteinanders zu schaffen.

Eine Veranstaltung, in der sich in Leutkirch unterschiedliche Nationen gemeinsam zusammenfinden und präsentieren, hat schon öfters stattgefunden. Doch wenn sich Ehrenamtliche, Bürger und Bürgerinnen sowie Mitarbeiter der Stadt Leutkirch zusammensetzen, ein Konzept entwerfen und sich mit einer derartigen Veranstaltung über Wochen beschäftigen, ist es etwas Besonderes. Und genau dies soll auch der Tag der „Interkulturellen Begegnung“, am Tag der deutschen Einheit, sein. Diese Begeisterung für das Neue, das Fremde und das Andere ist der Anfang der Begegnung und des interkulturellen Lernens. Die „Interkulturelle Begegnung“ soll das „Aneinander-vorbei-Denken“ lockern und neue Möglichkeiten und Wege eröffnen, um zusammenzufinden und eine Basis des Miteinander zu schaffen.

Das Organisationsteam, das sich aus Elias Foerster, Lion Sauterleute, Manuel Nachbauer, Christoph Riedle, Laura Fischinger, Serkan Karatas, Marcel Gundy, Lena Eilert, Benjamin Weigert, Asmerom Arazar, Dorothea Kämmerle, Dietmar Müller und Emine Celic vom Leutkircher Jugendhaus zusammensetzt, arbeitete eine Konzeption aus, um unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Teilen der Erde, die in Leutkich einen neue Heimat gefunden haben, zusammenzubringen. Die Teammitglieder stellten Kontakt zu den in Leutkirch lebenden Nationen her und schon war der Rahmen für diese multikulturelle Veranstaltung gegeben. Da die Organisatoren viel Wert auf zwischenmenschliche Beziehungen legen, wird auch an diesem feierlichen Tag jede einzelne persönliche Lebensgeschichte im Vordergrund stehen.

Die „Interkulturelle Begegnung“ wird Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle durch eine Rede eröffnen. Im Anschluss daran werden die Lebensgeschichten von neun Leutkircher Menschen persönlich vorgetragen, wie auch ein kurzer Überblick über deren Herkunftsländer. Somit stehen an diesem Sonntag auf der Bühne: Arazar Gebrejesus mit seinem Sohn Asmerom Arazar aus Eritrea, Waldemar Idt aus Kasachstan, Davud (Maisam) Vatanpoor aus Afghanistan, Dino Morabito aus Italien, Hakan Ölmez (türkischer Lehrer), Frau Turan (Elternbeirat), Mimar Sinan und Ayse Ammermann aus der Türkei, Susan Neugebauer aus England, Fermin Alvareez aus Spanien, Mambo Mojo aus dem Kongo und Sandra Viviana Schmid und Claudia Cristina Schmidt aus Kolumbien. Ebenso wird es bei dieser Veranstaltung Essen aus aller Welt geben.

Christian Netti wird für die Kinderbetreuung sorgen. Er, Sandra Schamschula und Lucia Böhm werden sich um unsere kleineren Besucher an diesem Tag kümmern, mit viel Spiel und Spaß. Nettis besondere Überraschung für diesen Nachmittag ist ein Repertoire an interkulturellen Märchen. Durch spannende Erzählungen nimmt Christian Netti alle Kinder auf die multikulturelle Märchenreise mit.

Das Organisations-Team freut sich schon jetzt auf das Zusammentreffen und auf die entstehende Kommunikation, die Informationen über Herkunftsland, die Städte, Mentalität und Einstellung, Kultur, Religion und ganz besonders über die ganz persönliche Geschichte der Menschen, die an diesem Tag auf die Bühne gehen. Die Stadt Leutkirch freut sich auf zahlreiches Erscheinen zur ersten „Interkulturellen Begegnung“ in der Festhalle in Leutkirch.